Arizona, el destino de ensueño para acampar en verano

Lo hemos dicho ya. Se nos viene el verano y lo que más queremos, después de un año de encierro, son los espacios abiertos, el aire puro, las orillas de los lagos, los pies de las montañas, los suelos rojizos, los frescos pastizales, las extraordinarias vistas y los anchos cielos estrellados que sólo Arizona les ofrece a ti, a tu familia y a tus amigos, ya sea que acampen en una tienda, en una cabaña, en una casa rodante o en una flotante.

Por eso, ahora te queremos compartir algunas opciones de sitios -unos más y otros menos conocidos- donde podrás volver a conectarte con la tierra, ser parte de ella, conocerla, cuidarla y, sobre todo, disfrutarla con un componente fundamental: ¡seguridad! ¡Vámonos de camping a Arizona!

Acampar en el sur de Arizona

Por un tema de espacio, no te podemos describir lo increíbles que son estos seis sitios en los que podrás acampar en el Sur del estado, aunque estamos seguros que -si buscas lugares propicios para la aventura y el contacto con la naturaleza- éstos cumplirán con creces tus expectativas. En todos los casos, te invitamos a observar los siete principios de Leave No Trace (No Dejes Huella), para contribuir en la preservación de los mismos.

· Kofa National Wildlife Refuge

·Twin Peaks Campground, en el corazón del Organ Pipe Cactus National Monument

· Buenos Aires National Wildlife Refuge

· Patagonia Lake State Park

· Gilbert Ray Campground y

· Chiricahua National Monument, dentro del Coronado National Forest

Acampar con estilo

Confesémoslo. A algunos no nos gusta maltratarnos al acampar. Después de todo, nos merecemos viajar, cambiar de aires y, sobre todo, consentirnos. Por eso, en Arizona sabemos que acampar no es sinónimo de dormir incómodo o de viajar con pesadas mochilas y cien mil implementos (que al final quizá no uses). Para cumplir este propósito, te proponemos esta opciones rústicas pero cómodas o muy cómodas; tanto, que no vas a extrañar el lujo tradicional.

· Canyon Motel & RV Park, Williams, con cuartos en cabúses de trenes

· Raven´s Nest Nature Sanctuary, dentro del parque estatal de Patagonia Lake, que ya visitamos

· Arizona Nordic Village, en Flagstaff

· Shash Diné, en la Nación Navajo

· Arizona Luxury Expeditions, una propuesta diferente de Glamping, al estilo safari africano

· Cozy Peach at Schnepf Farms, en Queen Creek, duerme en una casa rodante clásica Gulfstream

· The Shady Dell, en Bisbee, ¿casa rodante, camión escolar? Tú elige dónde quedarte

· Under Canvas, acampa con mucho estilo, cerca del Gran Cañón.

Foto: Cruise America

Acampar en tu roadtrip por Arizona

En verdad el estado del Gran Cañón es la definición del lugar para hacer un viaje carretero o roadtrip. Cientos de películas se han inspirado en nuestras carreteras, en nuestros paisajes, planicies, montañas y cañones, para mostrar el auténtico sentido de libertad y de grandiosidad. Sin embargo, ocurre que queremos “escapar”, pero no sabemos a dónde.

Por eso, de la mano de Cruise America, te vamos a proponer algunos otros campos de acampar, a donde podrás llegar en tu casa rodante, Vehículo Recreativo o RV, por su sigla en inglés, y conectarte, abastecerte y descansar, sin problema.

En las inmediaciones del Gran Cañón

· Grand Canyon Railway RV Park, en Williams

· Kaibab Camper Village, en medio de un bosque, a unos 60kms del Gran Cañón.

· Lake Havasu City, en la costa oeste del estado

· Campbell Cove RV Resort, a orillas del Río Colorado

· Lake Havasu State Park Campground

Sedona

· Rancho Sedona RV Park, para que te cargues de energía

· Pine Flat Campground, a orillas del cañón de Oak Creek

Phoenix

· Covered Wagon RV Park, muy cerca de la gran ciudad

· Desert Shadows RV Resort, lo suficientemente lejos, pero adecuadamente cerca.

Page/Horseshow Bend/Antelope Canyon/Lake Powell

· Wahweap RV & Campground

· Page Lake Powell Campground

Norte de Tucson, Catalina State Park

· Catalina State Park Campground

· Wishing Well RV Park

Kingman, corazón de lla Ruta 66

· Fort Beale RV Park

· Sunrise RV Park

Foto: Cruise America

Otras opciones para disfrutar de Arizona en verano

Nos gusta sorprenderte. Si eres de los que imaginan Arizona como un gran desierto con zacates rodando por los caminos de terracería, te va a encantar saber que aquí también tenemos muchos sitios donde refrescarte, saltar, echarte un chapuzón y practicar deportes acuáticos y disfrutar el aire libre, para celebrar y divertirte en verano. Aquí, algunas opciones que, estamos seguros, ¡te van a encantar!

Lake Powell es el destino ideal para pescar, practicar deportes acuáticos y para fotografiar paisajes perfectos de las formaciones rocosas que rodean los 3 mil km de extensión de este lago.

Con sus más de 96kms de vías navegables ininterrumpidas, 300 eventos anuales, 300 días de sol, 645 km de riberas y casi 3mil km de senderos, además del auténtico y original Puente de Londres, no te puedes perder de visitar Lake Havasu City.

En la región Norcentral del estado, Prescott te ofrece historia, arte, espacios al aire libre y varios lagos pequeños que te van a cautivar…¡estamos seguros!

Si lo tuyo son las zonas metropolitanas, no te alejes mucho y quédate en Tempe, sede de la Universidad de Arizona, lo que la hace un espacio joven, dinámico, divertido… y con su propio lago para ir a pasar un rato agradable.

Muy cerca de los límites con California y Nevada, Bullhead City te atrapará con su belleza natural, actividades acuáticas, espacios para senderismo y ¡casinos!

Con información de Cruise America