La cantante y actriz, Becky G, visitó Disneyland Resort en California al día siguiente de su gran interpretación de “The Fire Inside” en los Premios Óscar 2024.

La estrella recorrió el parque e hizo una parada especial en el restaurante de comida mexicana “Rancho del Zócalo”, donde posó junto a Miguel de la película “Coco”. Lo que le dio un toque muy mexicano a su visita.

Becky G poses with Miguel from the Disney and Pixar film “Coco” at Rancho Del Zocalo at Disneyland Park / (Christian Thompson/Cortesía Disneyland Resort)

El restaurante se ubica en Frontierland y está decorado como una preciosa hacienda mexicana con mosaicos, fuentes y plantas colgantes. También hay algunas lámparas y vitrales que le dan encanto.

En Rancho del Zócalo puedes disfrutar de tostadas, enchiladas rojas, tacos, sopes y burritos. Además, hay comidas un poco más caseras como arroz con pollo y arroz con frijoles. No pueden faltar las aguas frescas. De postre puedes pedir flan o una copa de fruta deliciosa.

Becky G dejó claro que uno de sus personajes favoritos es Winnie The Pooh al llevar varios accesorios de este entrañable personaje, incluyendo las orejas Disney.

Lo que debes saber sobre Disneyland Resort

Disneyland Resort se ubica en Anaheim, California, y se conforma por dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Disneyland fue el primer parque de diversiones de The Walt Disney Company, inaugurado el 17 de julio de 195. Aquí encontrarás el icónico Castillo de la Bella Durmiente y atracciones tan icónicas como I’ts a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Haunted Mansion y las atracciones de Star Wars Galaxy’s Edge.

Disney California Adventure se distingue por la espectacular montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. El único parque Disney con Avengers Campus y tienes que subir a Mission: Break Out! de Guardians of the Galaxy. No te pierdas las atracciones de Cars Land.

Pixar Fest en Disneyland Resort en California

Si quieres viajar a Disneyland Resort próximamente, recomendamos que lo hagas del 26 de abril al 4 de agosto, fechas en las que se realizará Pixar Fest.

Tendrás que estar atento al desfile “Better Together: A Pixar Pals Celebration!" donde desfilarán Red Panda Mei y Joe Gardner. Habrá espectáculos inspirados en "Onward", "Soul" y una nueva experiencia nocturna interactiva.

Disneyland Resort/ Cortesía Disneyland Resort

“Los visitantes de todas las edades podrán bailar y jugar en Pixar Pals Playtime Party en el Fantasyland Theatre ubicado en Disneyland Park, con un espectáculo dinámico, juegos interactivos y otras actividades”, dice Disneyland Latino.

Y para completar tu experiencia podrás disfrutar de alimentos y bebidas inspirados en las películas de Pixar. Por ejemplo, en Paradise Garden Grill servirán platillos inspirados en "Coco".

Todos los días tendrás oportunidades de foto con personajes.