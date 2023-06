Una aerolínea está causando polémica en Nueva Zelanda por un programa que implementa para pesar a los pasajeros antes de que aborden sus aviones.

La línea aérea Air New Zealand arrancó con el programa “Encuesta sobre el peso de los pasajeros” por orden de la Autoridad de Aviación Civil del país.

Los viajeros pueden subir a una báscula que se encuentra a la entrada de las salas de espera en el Aeropuerto Internacional de Auckland.

La compañía realizó el mismo proceso en 2021, pero únicamente en vuelos nacionales y ahora se está enfocando en los internacionales.

El programa para pesar a los pasajeros arrancó el pasado 29 de mayo y se mantendrá en el aeropuerto de Auckland hasta el 2 de julio.

Flying for that golden hour moment ✈️✨ #AirNZShareMe 📸IG: chromebirde pic.twitter.com/M1NLGOOulo — Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) May 23, 2023





¿Por qué la aerolínea en Nueva Zelanda pesa pasajeros?





Air New Zealand precisó que el motivo de subir a la báscula a los viajeros para conocer su peso es mejorar el rendimiento del combustible de sus aviones.

El dato del peso de los pasajeros se toma en cuenta al igual que todos los artículos en el avión, desde el equipaje en la bodega de carga hasta la comida que se sube para proporcionar a los clientes.

Normalmente el peso de los pasajeros, de la tripulación y del equipaje de mano se determina con pesos promedio porque no se pueden conocer con exactitud.

El objetivo del programa de Air New Zealand es pesar a más de 10 mil viajeros de su red internacional de forma completamente voluntaria. Además, la aerolínea asegura que el dato del peso de las personas no quedará expuesto a otros pasajeros, ya que la báscula no tiene una pantalla visible.

La aerolínea también pesará el equipaje de mano en otra báscula para tener todos los datos necesarios para mejorar la eficiencia y el rendimiento del combustible en el futuro.