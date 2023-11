La actriz mexicana Itatí Cantoral celebró los XV años de su hija María Itatí en Walt Disney World Resort en Florida y se divirtieron al máximo con las nuevas atracciones, inauguradas en el marco de la celebración de los 100 años de The Walt Disney Company.

Madre e hija visitaron la nueva atracción Journey of Water inspirada en Moana, la cual se ubica en el parque de EPCOT.

“El mundo de Moana. Hermosísima experiencia, junto a mi hija y mis hermosas princesas: mis sobrinas”, escribió la famosa estrella que interpretó a Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio.

Itatí Cantoral celebra los XV años de su hija en Journey of Water. Foto: Cortesía Disney World Latino

Journey of Water es un sendero interactivo inspirado en el ciclo del agua y en la película Moana. Su inauguración fue el 16 de octubre, fecha que coincidió con el centenario de The Walt Disney Company.

En Journey of Water, los visitantes entran a un espacio donde aprenderán sobre el ciclo del agua de una manera muy interactiva, con juegos y agua “mágica” que "cobra vida tal" y como en la película, lo que aumenta la emoción y asombro.

Se instalaron cortinas de agua que tocan melodías y destellan colores cuando las manos entran en contacto con el agua. Hay estaciones donde se rocían gotitas de agua para refrescar a los visitantes y para que los más pequeños jueguen en fuentes que brotan del suelo. En alusión a la condensación, hay una parte con vapor de agua llamada “El Cielo” que lleva a los visitantes a las nubes.

Una de las partes más impresionantes es que el agua “cobra vida”. En algunos puntos del camino, las personas pueden levantar las manos y verán fuentes de agua levantarse con el movimiento, como el agua mágica del océano en Moana. Asimismo, hay cascadas cuyo flujo de agua se detiene al pasar por debajo; algo que parece tan mágico como novedoso técnicamente.

Itatí y María posaron frente al topiario de Moana que encabeza un jardín precioso.

Itatí Cantoral celebra los XV años de su hija en Journey of Water. Foto: Cortesía Disney World Latino

Itatí Cantoral celebra los XV años de su hija en Journey of Water. Foto: Cortesía Disney World Latino

Frente a Spaceship Earth, Itatí Cantoral se tomó una fotografía con Mickey Mouse y escribió en su cuenta de Instagram: “100 años de Disney. Donde se vive la magia y las mejores experiencias en familia. Gracias por tanto Mickey”.

La familia recorrió Magic Kingdom y el castillo de Cenicienta fue el marco perfecto para fotografías familiares.

Disney World resort ha estrenado nuevas experiencias para celebrar los 50 años de su fundación y el centenario de The Walt Disney Company. Quizá lo más destacado son sus montañas rusas inmersivas veloces. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind se estrenó en la primavera de 2022 en EPCOT y ya se ha convertido en la atracción favorita de cientos de miles de visitantes. Mientras que TRON Lightcycle / Run llegó esta primavera 2023 y ha transformado la experiencia en Magic Kingdom, dando un guiño sobre el emocionante futuro del parque.

María Itatí también celebró sus XV años el pasado 21 de octubre con una ceremonia religiosa y una espectacular fiesta, para la que usó un jovial vestido asimétrico. Itatí Cantoral reveló algunas fotografías de ese día especial y añadió como pie de foto: “Gracias a Dios por el Milagro de verte crecer junto a mi cada día. Siempre con una sonrisa. Te amo mas que a nada en el mundo”.