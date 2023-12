El jugador Nº 1 de Michigan y el jugador Nº 4 de Alabama consiguieron el codiciado pase a la semifinal de los playoffs de fútbol americano universitario de 2024 en el Rose Bowl Game presentado por Prudential en Pasadena, California, y su primera parada en el camino fue la tradicional visita a Disneyland Resort en Anaheim, California, el miércoles 27 de diciembre.

Ambos equipos fueron recibidos con una cabalgata festiva en Main Street, U.S.A., en Disneyland Park, en la que participaron el coach de Michigan, Jim Harbaugh, el defensive back Mike Sainristil, el defensive lineman Kris Jenkins, y el running back Blake Corum. También participaron el coach de Alabama, Nick Saban, el quarterback Jalen Milroe, el linebacker Dallas Turner y el defensive back Malachi Moore.

Además, esta cabalgata especial incluyó apariciones del Presidente 2024 The Pasadena Tournament of Roses, Alex P. Aghajanian, así como de la Rose Queen 2024, Naomi Stilitano, y de la Corte Real. La vibrante música acompañó a los homenajeados, cortesía de la Pasadena City College Tournament of Roses Honor Band.

Disneyland Rose Bowl Game. Foto: Cortesía Disneyland Resort

Su día en Disneyland Resort también incluyó un paseo en Big Thunder Mountain Railroad y una foto de grupo con Mickey Mouse delante del Sleeping Beauty’s Winter Castle.

La historia entre El lugar más feliz del mundo y The Tournament of Roses data de 1955. A lo largo de los años, Disneyland Resort ha recibido a muchos equipos del Rose Bowl y a sus jugadores. En 1966, Walt Disney fue el Gran Mariscal del desfile del Tournament of Roses, y su sobrino Roy E. Disney fue el titular honorario en el 2000. En 2005, el mismísimo Mickey Mouse participó como Gran Mariscal.

Los equipos de Michigan y Alabama volverán a verse las caras en el Rose Bowl Stadium, donde jugarán la semifinal de los playoffs de fútbol universitario el 1° de enero de 2024. El Nº 1 de Michigan ganó su tercer Campeonato de la Big Ten consecutivo. El Nº 4 de Alabama, ganó 11 partidos consecutivos en su camino hacia el Campeonato de la SEC, terminando con un récord de 12-1. Este es el 110º The Rose Bowl Game que marcará la primera vez que Michigan y Alabama se enfrentan en este histórico estadio.