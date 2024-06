La también llamada “La Arena Más Grande del Mundo”, ha sido reconocida por años por dar la bienvenida a la versión más auténtica de cada persona, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año con diversión garantizada para todos los gustos y presupuestos, lo que la hace uno de los destinos favoritos para el segmento LGBTQ+.

A diferencia de otros destinos, en Las Vegas el Pride se celebra en octubre debido a que es menos caluroso y coincide con el Día Nacional de Salir del Clóset (13 de octubre), en muchos lugares organizan eventos, fiestas temáticas y pool parties, como la famosa Pool Party Week en Ultra Lounge del Sahara, una fiesta inclusiva imperdible.

Las Vegas ofrece atractivas experiencias y gran entretenimiento durante todo el año a las que acuden miles de turistas de esta comunidad. Desde divertidos shows de Drags y comediantes legendarios, mixología, nightclubs, experiencias personales de compras, restaurantes llenos de estilo y buena gastronomía, así como atractivos conciertos de talla mundial por toda la ciudad.

Pride/iStock/Eva Blanco

Un ejemplo, es la famosa Pool Party del Luxor Hotel & Casino y sus famosos Temptation Sundays. Esta fiesta en la piscina LGBTQ+ es la que tiene más años de celebrarse en el mundo y es el punto de encuentro clásico para la comunidad donde se pueden disfrutar éxoticas bebidas cualquier fin de semana.

Must-visit spots LGBTQ+ en Las Vegas

Para los que buscan lugares con la bandera arcoíris claramente visible, se encuentra Queen Las Vegas, que es parte del llamado Fruit Loop, un grupo de restaurantes y bares que ondean la bandera del orgullo en alto. Su show de drag queens es imperdible.

Uno de los centros nocturnos de gran prestigio LGBTQ+ es el Piranha Nightclub, donde la diversión es garantizada. Todo es música, luces intermitentes y mucha fiesta, incluso los turistas podrían encontrarse a celebridades como: Janet Jackson, Britney Spears, Pamela Anderson y Tommy Lee.

En The Garage hay juegos de bar, las mejores papas fritas y auténtica mixología. Algunas noches de sábado son temáticas y si se usa el atuendo ideal, ¡dan una bebida de cortesía!, por lo que es importante revisar su programa.

El Flex Cocktail Lounge es un bar clásico que ha estado en pie desde hace más de 20 años.

Su ambiente festivo incluye música, deportes en las pantallas, DJ y mucha fiesta.

Para pasar un buen rato con desayuno y mimosas ilimitadas, no hay nada como el brunch de drag queens en The Garden. Los cócteles son casi tan coloridos como las reinas residentes, ex concursantes de RuPaul’s Drag Race como Alexis Mateo y Coco Montrese.

Los piano bar son muy populares en Las Vegas y en Don't Tell Mama, los turistas pueden convertirse en estrellas. Por mucho tiempo ha sido el lugar preferido de encuentro para la escena lésbica de Las Vegas.

Otros lugares que se recomiendan son: Charlie’s Las Vegas tiene música country, latina y dance. Aquí se organizan una gran variedad de divertidos eventos, desde clases de baile hasta bingo de drag queens. Flex Cocktail Lounge ha servido a la comunidad LGBTQ+ de Las Vegas por más de 20 años con mixología e impresionantes drag shows. El Phoenix Bar & Lounge es 100% propiedad y operación de la comunidad gay local, donde encontrarán “happy hour”, karaoke, juegos y eventos especiales.

Eventos para agendar

El 30 de junio el Pahrump Nugget Hotel & Casino dará su tradicional PAHRUMP Proud Annual Festival.

dará su tradicional PAHRUMP Proud Annual Festival. En octubre se celebra anualmente el Festival del Orgullo de Las Vegas , la fiesta comienza con el Desfile del Orgullo en el centro de la ciudad en Fourth Street, con coloridos carros alegóricos, elegantes drag queens y miles de espectadores.

, la fiesta comienza con el Desfile del Orgullo en el centro de la ciudad en Fourth Street, con coloridos carros alegóricos, elegantes drag queens y miles de espectadores. En enero se realiza el Sin City Classic, el evento deportivo LGBTQ+ más grande del mundo.