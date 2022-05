Los 10 lugares "más asequibles" de Estados Unidos para comprar casa en la playa

Comprar una casa en la playa se ha convertido en la obsesión de algunos estadounidenses, especialmente de quienes ya están retirados del trabajo y buscan lugares tranquilos para pasar el resto de sus años de vida. También hay otro tipo de compradores en busca de la diversión y los días infinitos de sol y playa.

Relator.com publicó un informe donde detalla que aún hay lugares de Estados Unidos donde se puede comprar una casa en la playa a precio asequible. Su equipo recorrió miles de millas para encontrar los lugares donde las personas pueden “cumplir el sueño” sin vaciar sus cuentas bancarias.

“Para descubrir los lugares que cuentan con esa combinación perfecta de asequibilidad y atractivo, nuestro equipo de datos analizó los precios promedio de lista de viviendas de más de 1,300 ciudades ubicadas en las costas de Estados Unidos desde mayo de 2021 hasta abril de 2022. Todos tenían al menos 30 casas a la venta en abril, sin incluir las transacciones pendientes”, anotan.

Además de tener playa, las ciudades mejor clasificadas también cuentan con restaurantes, centros de entretenimiento y galerías de arte. ¿Te mudarías para vivir la fantasía de la playa?

1. Atlantic City, Nueva Jersey: precio medio de la vivienda en la playa $161,754 dólares.

2. Deerfield Beach, Florida: $230,071 dólares.

3. New London, Connecticut: $242,392 dólares.

4. Mastic Beach, Nueva York: $334,907 dólares.

5. Myrtle Beach, Carolina del Sur: $347,875 dólares.

6. Seal Beach, California: $400,338 dólares.

7. Rockport, Texas: $435,112 dólares.

8. Lynn, Massachusetts: $449,626 dólares.

9. Morehead City, Carolina del Norte: $464,842 dólares.

10. Tiverton, Rhode Island: $480,262 dólares.

¿Vivir en una playa de Texas?

Rockport es una playa con aguas tranquilas y cálidas. Puedes nadar, pescar, hacer ejercicio e incluso preparar un picnic. Elige este destino si quieres más entretenimiento fuera del agua, pues está cerca del Museo Marítimo de Texas, el acuario Rockport Harbor y un club de yates.

Si quieres vivir en la mejor playa de Texas entonces ve a Port Aransas Beach. Ocupa el lugar 20 entre las mejores playas de Estados Unidos y es considerada la mejor de Texas, según el listado Best of the Best 2022 de TripAdvisor.

Port Aransas Beach se ubica al este de Corpus Christi, al norte de Padre Island y a tres horas en automóvil desde Houston. Es considerada la mejor de Texas gracias a que está limpia, tiene un ambiente familiar, es pet friendly y cuenta con una amplia oferta de atracciones turísticas.

