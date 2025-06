La Luna llena correspondiente a junio está a punto de ocurrir, iluminando el cielo oscuro poco antes de la entrada del verano atmosférico en el hemisferio norte, que inicia con el solsticio del 22 de junio.

El fenómeno astronómico del mes es conocido como Luna llena de Fresa y aplica para el mes lunar, es decir para todo el mes de junio. A continuación te dejamos con lo que debes saber sobre el fenómeno celestial.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

Los nombres utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares y tienen influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad, el nombre aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale en determinada fecha.

NO TE PIERDAS: James Webb crea el mapa más grande del universo: 800 mil galaxias en detalle

El nombre de la Luna de Fresa se ha usado por años en los pueblos algonquin, ojibwe, dakota y lakota y hace alusión a la maduración de las fresas, que están listas para ser recolectadas.

Otros nombres que recibe la Luna de junio incluyen Blooming Moon, que es indicativo de la temporada de floración; Green Corn Moon y Hoer Moon, que sugieren que es momento de cuidar los cultivos jóvenes y Birth Moon que se refiere a la época en que nacen animales de la región del noreste del Pacífico en Norteamérica.

En Europa también se ha bautizado esta Luna como Honey Moon y Mead Moon, y es que tradicionalmente, en dichas regiones, junio es el mes de los matrimonios y el mes hace referencia a la diosa romana del matrimonio, Juno.

Major lunar standstill

Junto a la Luna llena de junio o Luna de Fresa también ocurrirá un raro fenómeno astronómico que ocurre cada 18.6 años llamado Major lunar standstill o lunisticio, que creará la Luna llena más baja.

Durante este evento astronómico, el satélite natural de la Tierra alcanzará sus puntos más extremos en el cielo. Este fenómeno ocurrió en 2006 y volverá a suceder hasta 2043, según explican los expertos del Observatorio Griffith.

¿Cuándo sucederá la Luna llena junio o Luna de Fresa?

La Luna de Fresa será la última de primavera; sucederá casi dos semanas antes de que entre la nueva estación con el solsticio de verano o solsticio de junio en el hemisferio norte.

El plenilunio de junio o Luna llena de junio se podrá ver en su máximo esplendor el miércoles 11 de junio a partir de las 1 am (hora local de la Ciudad de México).

¿Cuándo es el Solsticio de junio o Solsticio de verano?

La nueva estación del año llegará de la mano del solsticio de junio, el día 22 a las 8:42, hora central de México. Este día marca el primer día astronómico del verano en el hemisferio norte; el verano meteorológico inició el 1 de junio.

¿Por qué el Solsticio de verano es el día más largo del año?

The Almanac explica que el solsticio de verano ocurre cuando la Tierra llega al punto de su órbita donde el Polo Norte está en su máxima inclinación hacia el Sol, lo que ocasiona el día más largo del año y la noche más corta.

El solsticio de junio o de verano no ocurre en una fecha u hora específica todos los años, todo depende de cuándo el Sol alcanza su punto más septentrional desde el ecuador. Normalmente se da el 20, 21 o 22 de junio en diferentes horarios.