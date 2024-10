Ver Nueva York desde las alturas siempre ha sido uno de los planes imprescindibles en la ciudad, pero en los últimos años se ha endurecido la batalla por ver cuál es el mejor mirador para hacerlo.

Los miradores más recientes, como Edge y Summit One Vanderbilt, han maravillado a los turistas, por lo que el Empire State Building se renovó y ahora Top of the Rock lanza su nueva apuesta: Skylift, un mirador giratorio y panorámico que abre al público este 1 de octubre.

Top of the Rock es un mirador que siempre se ha caracterizado por ofrecer vistas icónicas de Nueva York, pues desde ahí es posible ver el Empire State y Central Park de manera privilegiada.

Ahora dice que Skylift proporcionará una aventura única a los visitantes en la que sentirán que flotan dentro del horizonte.

¿Qué es Skylift en Top of the Rock?

El mirador describe Skylift como una “emocionante atracción” que desafía la gravedad y eleva a los visitantes tres pisos por encima de la terraza más alta del Top of the Rock y 900 pies por encima de las calles de la ciudad.

Mientras asciende, la plataforma al aire libre de Skylift gira 360 grados, brindando a los visitantes una vista panorámica de la ciudad de Nueva York.

Inspirado en la arquitectura Art Decó del Rockefeller Center, Skylift cuenta con una plataforma circular de fibra de vidrio sobre una base de cuatro niveles. Tres de estos niveles están adornados con 96 flautas de píxeles LED, que proyectan un espectáculo de luces nocturnas visible para todos los habitantes de la ciudad.

Toma en cuenta que la experiencia en Skylift dura cinco minutos, sin contar el tiempo que te lleva subir a la cima y volver a la base. Pueden subir hasta 13 personas a la vez. En su punto máximo, una cámara toma video de los visitantes, el cual pueden recuperar al escanear un código QR al final de su paseo panorámico.

Está permitido que suban menores de 18 años, pero deben ir acompañados por un adulto. Anotan que la experiencia es accesible para sillas de ruedas y dispositivos de movilidad.

“Skylift está abierto con lluvia o con sol. En caso de mal tiempo (rayos o vientos de más de 32 km/h), se volverán a emitir los boletos para una fecha posterior”, especifican.

Si subes por la tarde o noche, te conviene llevar ropa abrigadora.

¿Dónde se encuentra Skylift?

Está en la cima de Top of the Rock, en el lado oeste del mirador del piso 70. El mirador está en el número 30 de Rockefeller Plaza, entre la Quinta y la Sexta Avenida. Abre todos los días de 8:00 a 24:00 horas.

Las entradas para subir al mirador Top of The Rock y a Skylift inician en los $35 dólares más impuestos. Puedes comprarlas aquí .