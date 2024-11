El 2024 está en la recta final, teniendo en sus últimos días algunos de los eventos astronómicos más esperados y observados por la ciencia. Uno de estos fenómenos es la Luna llena de noviembre, también llamada Luna llena de Castor, que coincide con la última Superluna del año.

Sigue leyendo para conocer los detalles de este fenómeno astronómico que se verá en México, cuándo ocurrirá y por qué se llama así.

¿Por qué se llama Luna llena de Castor?

Los nombres de la Luna llena provienen de varios lugares del mundo, especialmente de América del Norte y tienen influencias nativas, coloniales y europeas de la antigüedad, según destaca The Old Farmer’s Almanac. El nombre asignado se aplica para todo el mes lunar y no sólo para el fenómeno.

La Luna llena de noviembre recibe el nombre de Beaver Moon, como se le conoce en inglés, o Luna de Castor, debido a que es la época del año en que los castores comienzan a refugiarse en sus madrigueras con suficientes reservas de alimentos para el invierno.

Asimismo, durante noviembre, en la época del comercio de pieles de América del Norte, se daba la caza de castores para obtener su piel y usarla en el invierno, según detalla The Almanac.

Otro nombre que recibe es el de la Luna llena helada, esto debido al clima frío en Norteamérica que comienza a sentirse previo al invierno. Este nombre fue puesto por los pueblos nativos Cree y Assiniboine.

¿Por qué se llama Superluna?

La Luna llena de Castor coincide con la última Superluna del año. La ciencia estima que el satélite natural estará a una distancia de la Tierra de 36 mil 867 kilómetros.

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, una Superluna se trata de una Luna llena o nueva que parece más grande que una Luna llena típica debido a su cercanía con la Tierra. Cuando la Luna nueva o llena coincide con el perigeo suceden las Superlunas.

Según los expertos, se considera Superluna un evento de estos cuando la luna llena ocurre a una distancia menor a 360 mil kilómetros entre la Luna y la Tierra.

Datos de Earth Sky señalan que las Superlunas se ven más brillantes que las Lunas llenas ordinarias de forma notable, debido a que una Superluna supera hasta un 15 por ciento el tamaño del disco y brillo de una Luna llena de tamaño medio.

¿Cuándo será la Luna llena de Castor y la última Superluna de 2024?

Prepárate y voltea a ver al cielo para que puedas disfrutar del satélite natural de la Tierra adornando el cielo con su forma esférica y brillo singular.

El evento astronómico tendrá su acercamiento máximo durante las primeras horas del viernes 15 de noviembre de 2024 en México, pero la Luna del Castor o la Luna Helada comenzará a subir grande y llena durante la noche del jueves 14 de noviembre; la noche del 15 seguirá grande y brillante.