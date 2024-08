Una viajera causó polémica al revelar los 5 estados de Estados Unidos que son los peores para visitar y a los cuales no recomienda ir. ¿Por qué? La mujer explicó sus razones y los usuarios de Internet mostraron estar a favor o en contra de ella. ¿Es Texas parte de la lista de los peores estados? ¿California o Florida? Te contamos.

Si estás por hacer un viaje a Estados Unidos o planeas visitar dicho país, quizás te interese conocer el ranking que hizo una viajera estadounidense sobre los cinco peores estados de la Unión Americana para visitar. La mujer, de nombre Emily Hart, se dio a la tarea de visitar los 50 estados de Estados Unidos.

Tras recorrer todo el país, la viajera compartió su experiencia en un blog que fue publicado en Business Insider India y fue ahí en donde explicó por qué había elegido a esos 5 estados como los peores; dijo que no son especialmente “memorables”, les faltan atractivos turísticos y los paisajes no sin impresionantes.

Los cinco peores estados de EU para visitar según viajera: “no son memorables”

De acuerdo con Emily Hart, los cinco peores estados para visitar en Estados Unidos y que no recomienda son:

1. Oklahoma

En el último lugar de los 50 estados está Oklahoma. ¿Qué hace que sea parte de los peores? De acuerdo con la viajera estadounidense, dicho lugar no tiene tantos sitios interesantes. “Hice algunas paradas en Oklahoma City, pero ninguna me impresionó ni me resultó especialmente memorable”, indicó.

2. Dakota del Norte

Dakota del Norte también forma parte de los cinco peores estados para visitar en la Unión Americana porque no es muy fácil de explorar, así lo señaló la viajera. Aunque destacó que en dicho sitio se encuentra el Parque Nacional Theodore Roosevelt y es uno de los mejores de Estados Unidos.

3. Kansas

Hart dijo: “Aunque aprecio las joyas ocultas como Monument Rocks, las llanuras no son mi destino ni mi paisaje preferido”. Es por este motivo por el que no recomienda visitarlo.

4. Nebraska

La viajera causó polémica y se hizo viral al asegurar que las llanuras de Nebraska no pueden competir con otras partes del país.

5. Mississippi

“Aunque el Golfo de Mississippi tiene algunas playas hermosas, no he encontrado mucho más en el estado que me haga reservar un viaje de regreso” indicó Emily Hart, con lo que dejó claro que no recomienda visitar este estado de Estados Unidos.

El ranking que compartió la mujer provocó varias reacciones y se hizo viral, ya que algunos estuvieron de acuerdo con la lista de los cinco peores estados, mientras que otros mostraron su molestia.

Los mejores estados para visitar en Estados Unidos

De acuerdo con Emily Hart, los cinco mejores estados para visitar en Estados Unidos son:

Colorado.

Nuevo México.

California.

Maine.

Oregón.

¿Qué lugar ocupa Texas? La viajera colocó a este estado en el lugar 44 de 50; Arizona está en el sitio 11; Nueva York en el 14 y Florida en el lugar 24.