Video. Hombre rescata a entrenadora de ataque de caimán en Utah

Un hombre en Utah salvó a una entrenadora del ataque de un caimán en un centro de reptiles durante la fiesta de cumpleaños de un niño de cinco años.

Los menores que asistieron a la celebración este fin de semana al Scales & Tails Utah observaron el ataque detrás del cristal. Un video tomado desde la misma zona muestra que la entrenadora ingresó al tanque para darle de comer, pero el animal se acercó de forma más agresiva que de costumbre.

La trabajadora intentó alejar el hocico del caimán, pero el animal alcanzó a morder su mano. La entrenadora intentó soltarse, pero la fuerza del ejemplar la llevó hasta el tanque.

El reptil comenzó a dar vueltas en el agua para intentar desprender la extremidad de la empleada. En ese momento, uno de los asistentes a la celebración infantil, identificado como Donnie Wiseman, ingresó a la zona del Scales & Tails Utah para salvar a la mujer.

El visitante primero la jaló para intentar sacarla del tanque, pero al ver que su brazo estaba atrapado, saltó sobre el animal para inmovilizarlo.

WARNING: FOOTAGE MAY BE SENSITIVE TO SOME VIEWERS.

Utah reptile trainer, Lindsay Bull, is in good spirits after a close call with an alligator at the West Valley City reptile zoo, Scales and Tales. pic.twitter.com/i3YgKDBJtJ