¿Quieres tramitar la visa americana de turista por primera vez? En las últimas semanas ha habido una serie de cambios que modifican el trámite, tal y como lo conocíamos. Toma nota de esta nueva guía.

¿Cuánto cuesta la solicitud de visa americana en 2025?

La visa de turista, de categoría B1/B2, tiene un costo de $185 dólares por el trámite de solicitud. Toma en cuenta que el pago de la solicitud de visa no garantiza que te la otorguen. Un oficial consular de Estados Unidos es quien decide si te la da o no, después de entrevistarte sobre tu situación financiera, datos personales e intenciones de viaje. Si no te otorgan la visa, el pago no es reembolsable.

Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares si cumplen con uno de los siguientes requisitos:

El padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo.

El padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años.

Si se pagan $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

El costo para tramitar la visa por primera vez y por renovación es el mismo: Siempre se paga el equivalente a $185 dólares. La diferencia es que cuando renuevas, puedes exentar la entrevista consular si haces el trámite dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento.

Toma en cuenta que al pago de $185 dólares, deberás sumar $400 pesos si quieres recibir la visa americana a domicilio y $320 pesos mexicanos para recogerla en una sucursal de DHL. Si decides recogerla el CAS, no pagarás tarifa extra.

¿Cómo se tramita la visa americana de turista por primera vez?

Completa el Formulario DS-160

Este es el primer paso del proceso. El formulario DS-160 se llena en línea y es fundamental porque la información que proporciones será evaluada por el oficial consular. Debes tener un pasaporte vigente y proporcionar datos personales, del viaje, laborales, familiares, de salud y seguridad. Al finalizar, recibirás un código de barras que te servirá para continuar con el trámite.

Regístrate en el sitio del Servicio de Visas

Con el folio del DS-160, debes crear una cuenta en la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos. Ahí podrás programar tus citas y realizar el pago correspondiente. Recibirás un correo de confirmación al crear tu cuenta.

Realiza el pago de la visa

El costo de la visa B1/B2 es de 185 dólares. Para menores de 15 años, existe una tarifa reducida de 15 dólares si el padre o tutor es mexicano y solicita la visa al mismo tiempo o ya tiene una visa válida. En ese caso, la visa del menor será válida por 10 años o hasta que cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

A través de sus redes sociales, la Embajada informó que, a partir del 14 de julio de 2025, hay nuevas formas de pagar la tarifa de tu solicitud de visa. Ahora puedes pagar:

En efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío).

Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío.

“Si eliges pagar mediante transferencia SPEI, recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, señalan en una imagen publicada en Instagram.

La Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 ya no se aceptan pagos en Banamex. Por lo que ahora los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío.

Para pagar, crea una cuenta en la página del Servicio Oficial de Citas de Visas. Sigue el flujo de la página hasta llegar a la sección de “Pago”.

Selecciona “Pago”. Te dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria.

Descarga e imprime la hoja para “Pago en Efectivo” o sigue las instrucciones para “Transferencia Interbancaria”.

Agenda tus citas

Una vez realizado el pago, debes programar dos citas:

Cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS): Aquí te tomarán la fotografía y las huellas dactilares. No es necesario llevar documentos adicionales, solo tu pasaporte y la confirmación del formulario DS-160.

Cita en la Embajada o Consulado de EE. UU.: Esta es la entrevista con el oficial consular. Debes llevar tu pasaporte vigente, la hoja de confirmación del DS-160, el comprobante de pago y cualquier documento adicional que respalde tu solicitud (como comprobantes de empleo, ingresos, propiedades, etc.).

Acude al CAS

En la fecha programada, preséntate en el CAS correspondiente. Este paso es obligatorio y debe realizarse al menos 48 horas antes de la entrevista consular. Asegúrate de llegar con anticipación y seguir las instrucciones del personal.

Asiste a tu entrevista consular

Este es el paso más importante del proceso. El oficial consular evaluará tu solicitud, tus respuestas y tu documentación para determinar si calificas para la visa. Es fundamental ser honesto, claro y coherente con la información proporcionada. La decisión puede ser inmediata o tomar algunos días.

Recibe tu visa

Si tu visa es aprobada, será enviada al CAS, a la dirección que proporcionaste o a una sucursal de mensajería. El tiempo de entrega puede variar, pero generalmente toma entre 5 y 10 días hábiles.

Ahora se cobrará el envío de la visa, en caso de que el solicitante quiera que sea entregada en su domicilio particular o en una sucursal de DHL.

Los solicitantes deberán pagar $400 pesos mexicanos por la entrega de su visa en un domicilio particular (siempre y cuando se cubra la ruta). O $320 pesos mexicanos para que su documento sea recogido en una sucursal de DHL.

Para recibir su visa por paquetería, las personas deberán entrar a su perfil en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado y seleccionar “solicitud de entrega premium”.

El pago se hará en efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío)o a través de una transferencia SPEI desde cualquier banco a BanBajío.

La entrega de visas se hará sin costo únicamente si el solicitante recoge la misma en los Centros de Atención al Solicitante (CAS) los cuales están ubicados en las siguientes ciudades:

Ciudad Juárez.

Ciudad de México.

Guadalajara.

Hermosillo.

Matamoros.

Mérida .

Monterrey.

Nogales.

Nuevo Laredo.

Tijuana.