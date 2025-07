¿Sabías que el cobro de comisión es ilegal? El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, señaló que dicho cobro por usar tarjeta no debe hacerse ya que el cliente no está obligado a cubrirlo. ¿Cómo denunciar a un comercio o establecimiento que te obliga a pagar comisión? Te compartimos paso a paso cómo poner una denuncia ante la Profeco.

Si pagas tus compras con tarjeta de débito o crédito seguramente te ha pasado que el establecimiento te cobra de un 3% a 5% por llevar a cabo dicha operación. En la más reciente conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum se anunció que dicho cobro es ilegal y que se realizarán revisiones al respecto.

“Efectivamente es ilegal cobrar este tipo de comisiones, porque la comisión que le cobra el banco al establecimiento la tendría que estar asumiendo el establecimiento, no el consumidor. Entonces está determinado en la Ley Federal de Protección al Consumidor”, dijo Escalante.

Además, el titular de la Profeco hizo un llamado para que los consumidores denuncien este tipo de situaciones: “En caso de que un establecimiento, por ejemplo, un restaurante, les cobren la propina directo o que no les entreguen alguna nota factura, que nos lo hagan saber. Nosotros los vamos a apoyar”.

¿Qué es el cobro de comisión?

El cobro de comisión es un cargo adicional que puede aplicar un comercio o proveedor de servicios cuando realizas un pago con tarjeta de crédito o débito. Este cobro no es obligatorio, pero puede solicitarse en distintos comercios.

El cobro de comisión es una tarifa extra que se cobra por el uso de una terminal bancaria (TPV) o plataforma digital para procesar el pago con tarjeta.

¿Es legal cobrar comisión por pagar con tarjeta en México?

No, el cobro de comisión por pagar con tarjeta no es legal, así lo señala la Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Dicho cobro incumple con lo que los comercios pactan con las instituciones bancarias, ya que en los contratos para el uso de terminales punto de venta se señala claramente que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven los comercios con su clientela.

¿Cómo denunciar un cobro de comisión por pago con tarjeta?

El proceso para poner una queja ante la Profeco es el siguiente:

Paso 1 . Acude a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio.

Paso 2 . Proporciona tu nombre; domicilio identificación oficial; contrato, recibo o comprobante de compra; nombre y domicilio del proveedor; descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja; formato de recepción de queja impreso.

Por su parte, la Condusef informa que si un comercio te quiere cobrar la comisión que por obligación éste debe pagar, puedes:

-Cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento.

-Presentar tu queja ante la institución bancaria dueña de la TPV.

-Si tu queja no es atendida, dirigirte a la CONDUSEF para que te brinde asesoría, al teléfono 01 800 999 80-80.

La CONDUSEF considera que el cobro de comisión por uso de tarjeta, además de ser indebido al condicionar la aceptación de esta forma de pago, obstaculiza la promoción de la inclusión financiera, ya que el usuario recibe el mensaje erróneo de que pagar con una tarjeta cuesta más que pagar con efectivo.

Ley que prohíbe cobrar comisión por pago con tarjeta

El año pasado, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se estableció que está “prohibido que los proveedores de bienes, productos o servicios, cobren comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando estos utilicen como medio de pago tarjeta de débito, crédito o medio de disposición físico de recursos”, así lo informó la Cámara de Diputados a través de su página de comunicación social.

¿De cuánto es la multa por cobrar comisión por usar tarjeta de débito o crédito?

Si eres comerciante o dueño de un negocio y cobras comisión a tus clientes por usar tarjeta, podrías hacerte acreedor de una multa que va de los $701 pesos a los dos millones 243 mil 671 pesos.