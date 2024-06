Star Plus dejará de dar servicio y se fusionará con Disney Plus para dar paso a una plataforma con muchos más contenidos para todo tipo de público. Con este cambio, surgieron varias dudas sobre qué pasará con la suscripción a Star Plus y si aumentará de precio. Esto es lo que se sabe.

Star Plus llegó a su fin como plataforma independiente y ahora todo su catálogo de películas, series y programas estará disponible en Disney Plus. “Esta cuenta ya no está en funcionamiento. No solo mudamos nuestras series, pelis y originales a Disney+, también nuestra cuenta de X. Nos vemos en @disneyplusla para más estrenos, recomendaciones y coberturas”, informó Star Plus en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

¿Qué pasará con mi suscripción de Star Plus?

No te preocupes, no perderás tu suscripción ya que de acuerdo con información publicada en el centro de ayuda de Disney, los usuarios podrán conservar su suscripción que tenían en Star Plus y solo será necesario iniciar sesión usando los datos que se registraron en la otra aplicación.

“Si tenía una suscripción en combo podrás ingresar con los mismos datos de inicio de sesión (...) se deberá configurar el perfil principal y a disfrutar”, se lee en el mensaje de la página oficial.

Bienvenidos a un nuevo #DisneyPlus, donde todo se encuentra. pic.twitter.com/aETv14iCvX — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 26, 2024

¿Cuándo desaparecerá Star Plus?

A partir de hoy 26 de junio, la plataforma de Star Plus dejará de dar servicio y se fusionará con Disney Plus, por lo que migrará todo su contenido a dicha plataforma.

¿Cuánto costará el nuevo Disney Plus con Star Plus?

Es importante saber que sí habrá cambios en los precios ahora que Star Plus se fusiona con Disney Plus (plataforma que tiene un precio de 179 pesos). Con los cambios anunciados, los costos del nuevo Disney Plus quedarán de la siguiente manera:

Estándar: 219 pesos mensuales o un plan anual de 1,839 pesos.

¿Qué incluye?

Acceso al catálogo de Disney, Star Plus y a los contenidos de ESPN y ESPN 3, los dos primeros sin anuncios y el último, con comerciales.

Reproducción simultánea en máximo dos dispositivos.

Descarga de 25 títulos en 10 dispositivos.

Premium: con un precio de 299 pesos mensuales o 2.509 pesos anuales.

¿Qué incluye?