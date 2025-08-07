¿Estás buscando trabajo? ¿Sabes cocinar y lo haces muy bien? Entonces, podrías tener una oportunidad para trabajar con la realeza británica: la Casa Real lanzó una vacante de empleo en la que buscan a un chef con experiencia y mucha sazón para trabajar con ellos, Kate Middleton, el príncipe William y el resto de los integrantes de la monarquía. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí te compartimos lo que piden, el sueldo que ofrecen y los beneficios que brindan.

Hay oportunidades que no se presentan dos veces en la vida y trabajar para la realeza es una de ellas: a través de su página oficial, la familia real informó que buscan un chef que se una a su equipo de trabajo. La vacante, que fue lanzada en el sitio oficial de la Casa Real, indica que solicitan Sous Chef, es decir, la persona segunda al mando en una cocina profesional, quien reporta directamente al chef ejecutivo o jefe de cocina.

En la oportunidad de trabajo se especifica que no sólo se trabajará para el Palacio de Buckingham sino también, el chef tendrá que laborar en otras residencias reales, como Adelaide Cottage y el Palacio de Kensington, hogares de Kate Middleton y el príncipe William.

Requisitos de la vacante de empleo como chef de Kate Middleton y el príncipe William

La oferta de trabajo detalla que quienes deseen postularse como chef de los príncipes de Gales y de la familia real deben cumplir con varios requisitos, los cuales son:

Contar con una calificación de catering (o equivalente)

Tener experiencia en operación de catering de 5 estrellas/premier y contar con nivel de Junior Sous o Sous Chef.

Competencia en todas las secciones de la cocina: despensa, verduras, salsas y pasteles.

Habilidades de liderazgo .

. Ser organizado, saber planificar y delegar eficazmente.

Sólidos conocimiento de medidas de salud y seguridad para garantizar un entorno de cocina higiénico.

Habilidades de comunicación.

Capacidad de prosperar en un entorno de trabajo rápido.

Compromiso.

Beneficios de vacante de empleo como chef de Kate Middleton y William

La familia real señala que para “apoyar su bienestar y sus prioridades de vida”, ofrece los siguientes beneficios para la vacante de empleo como chef:

-Sueldo competitivo.

-25 días de vacaciones anuales, que pueden aumentar hasta 30 días (más los días festivos).

-Plan de pensión.

-Pago y licencia parental.

-Beneficios para apoyar el bienestar físico y mental.

-20% de descuento en las tiendas Royal Collection Trust y entradas de cortesía en todas las ubicaciones.

¿Cuáles son las tareas de esta vacante de empleo con Kate y William?

Las principales responsabilidades que tendrá la persona que trabaje con Kate y William como chef serán:

-Colaborar estrechamente con el jefe de cocina y el equipo de cocina para garantizar los más altos estándares de calidad del servicio.

-Apoyar al jefe de cocina con los pedidos, el control de existencias y la planificación del menú.

-Ayudar y supervisar la preparación y producción de alimentos para eventos.

-Capacitar y supervisar a los chefs jóvenes.

-Asegurarse de que se sigan los procedimientos correctos de acuerdo con las normas de salud e higiene.

Esta vacante de empleo es de tiempo completo, con contrato indeterminado, para laborar hasta 45 horas semanales, con dos días de descanso. Si te interesa ser chef de la familia real y de los príncipes de Gales, es tu oportunidad para postularte aquí; la vacante cierra el 28 de septiembre de 2025.