La Fiscalía divulgó este lunes en Los Ángeles mensajes de texto enviados por la adolescente hispana hallada muerta en el automóvil del cantante D4vd, en los que se discuten aspectos de la relación entre el artista y otra mujer.

El cantante, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste Rivas Hernández, de 14, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

"Le diré a mi papá tantas malditas mentiras sobre ti; te lo juro, acabaré con tu carrera y tu vida, destruiré cualquier cosa", escribió Rivas Hernández, según información citada por Los Angeles Times.

Los mensajes hechos públicos hoy, en el quinto día del proceso preliminar que definirá si el rapero enfrentará un juicio por el asesinato de la menor, habrían sido escritos por la adolescente tras una discusión sobre una relación entre otra mujer y el cantante.

Otras comunicaciones entre ambos revelaron días antes que la menor, que conoció al cantante en 2021 cuando tenía 11 años, supuestamente estuvo embarazada y tuvo un aborto en 2024. La pareja habría intercambiado más de 1,200 textos en un lapso de 24 horas, de acuerdo con el rotativo.

Algunos son del 22 de abril de 2025, tres días antes de que el rapero lanzara su álbum debut titulado 'Withered'.

La Fiscalía sostiene que la pareja se encontró la noche después en la casa del cantante en Hollywood, donde D4vd la habría asesinado.

Se espera que este lunes termine el proceso preliminar en el caso del asesinato de Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en descomposición en septiembre pasado en el baúl de un automóvil registrado a nombre del cantante, que fue remolcado de una calle de Hollywood, tras permanecer abandonado.

Los padres de la menor habían reportado su desaparición en tres diferentes ocasiones en 2024, después de que iniciara un aparente romance con el rapero.

Al iniciar las audiencias preliminares, el fiscal del condado de Los Ángeles Nathan J. Hochman dijo que no ha descartado pedir la pena de muerte contra D4vd, detenido desde abril pasado.

Los abogados defensores del rapero, que logró que varias de sus canciones ingresaran en las listas de éxitos de Billboard, han sostenido que es inocente.