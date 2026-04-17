La compañía Air Canada, la principal aerolínea de Canadá y una de las más importantes de Norteamérica, anunció este viernes la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), por el aumento de los precios del combustible aeronáutico.

Los vuelos suspendidos son las rutas internacionales Toronto-JFK (Nueva York), Toronto-Salt Lake City (Utah) y Montreal-JFK así como los trayectos nacionales Vancouver-Fort McMurray y Toronto-Yellowknife. Además, Air Canada suspendió la entrada en servicio del Montreal-Guadalajara que estaba prevista para los próximos meses.

En un comunicado, la compañía dijo que "los precios del combustible aeronáutico se han duplicado desde el inicio del conflicto en Irán, lo que afecta algunas de las rutas menos rentables y a vuelos que ahora no son factibles económicamente".

Las rutas a JFK serán reanudadas, en principio, en octubre de este año mientras que Air Canada dijo que planea recuperar el vuelo a Salt Lake City en 2027.

Las rutas suspendidas suponen alrededor de un 1 % de la capacidad de la compañía.