¡Toma tus precauciones si sales de viaje o te quedas en casa! Este fin de semana arranca con condiciones extremas. En la Ciudad de México y el Valle de México, se esperan temperaturas máximas de 28 a 30 °C, con ambiente caluroso y cielo de medio nublado a nublado. Mientras que en la capital no se espera lluvia, en el Estado de México podrían presentarse lluvias aisladas con descargas eléctricas. En Toluca, el termómetro marcará máximas de 24 a 26 °C.

Onda de calor para el fin de semana: Estados con temperaturas de hasta 45°C

La circulación anticiclónica mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del país durante el inicio de este fin de semana. Los estados más afectados con temperaturas máximas de 40 a 45 °C son:

Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Asimismo, se registrarán temperaturas de 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Cabe destacar que la onda de calor finaliza hoy en Sinaloa, Nayarit y Puebla, aunque el calor persistirá.

¿Dónde lloverá este fin de semana? Alerta por Torbellinos y Lluvias Fuertes

El ingreso del frente frío núm. 45 por el noroeste, en combinación con una línea seca y canales de baja presión, generará condiciones inestables para este fin de semana. Se advierte sobre la formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

El pronóstico de lluvias se distribuye así:

Lluvias puntuales fuertes: Costa de Chiapas.

Costa de Chiapas. Chubascos: Coahuila y Oaxaca.

Coahuila y Oaxaca. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frente Frío 45 traerá heladas y frío extremo en estas zonas

No bajes la guardia, pues el fin de semana también tendrá frío intenso en zonas montañosas debido al frente frío 45. Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además, se registrarán mínimas de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Alerta de viento y mar de fondo en las costas

Si planeas visitar la playa este fin de semana, ten cuidado: se reporta mar de fondo con olas de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se esperan vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría derribar árboles y anuncios publicitarios. ¡Mantente informado y seguro este fin de semana!