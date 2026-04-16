Una escena captada en video se volvió viral en redes sociales: una mujer migrante logró evitar ser detenida tras encarar a un agente de ICE utilizando una llamada “Tarjeta Roja”. El momento ha generado miles de reacciones y abrió el debate sobre los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos. ¿Qué es y cómo conseguir la Tarjeta Roja? Te contamos.

En el video que se hizo viral se observa a una mujer ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a que, según el oficial, el auto en el que circula trae placas ‘sospechosas’, que podrían indicar que el dueño no está legalmente en Estados Unidos.

“Me permites tu ID por favor”, dijo el agente a la mujer, quien respondió: “¿Cometí alguna infracción para que me pares?”. “No cometiste ninguna infracción, pero por el número de placas, me parece que el dueño del carro no está legalmente en este país, ocupo saber si usted me puede mostrar su ID para verificar si es usted el dueño del carro”, precisó el policía de ICE.

“Pero tú no eres policía para pararme o algo así, no me puedes parar nomás", mencionó la conductora, a lo que el oficial contestó: “Soy agente de inmigración señora, del departamento de DHS y estamos haciendo una inspección de inmigración, ¿usted es ciudadana de este país?... si usted no coopera conmigo la voy a tener que arrestar por obstrucción de leyes”.

Tras estas palabras, la mujer sacó de entre sus cosas una tarjeta roja, la cual comenzó a leer y dijo: “No deseo responder ninguna pregunta. Estoy ejerciendo mis derechos bajo la quinta enmienda a guardar silencio, no doy mi consentimiento pra ningún registro en virtud de mis derechos en la cuarta enmienda; invoco mi derecho a la sexta enmienda a hablar con un abogado, ¿estoy detenida o me puedo ir?”.

Ante esto, la respuesta del agente de ICE fue “señora usted está detenida, estamos haciendo una investigación”; mientras el oficial estaba hablando, la mujer le volvió a preguntar si estaba detenida o se podía ir; al ver que no podía proceder de ninguna manera, el agente finalmente respondió: “Señora, que tenga buen día".

#EEUU #Migración #foryou #fyp ♬ sonido original - Antioquia Cómo Amaneció @antioquiacomoamanecio Un nuevo caso con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha generado debate en redes, luego de que una conductora fuera detenida y cuestionada por su estatus migratorio. Lejos de intimidarse, la mujer utilizó una “tarjeta roja”, un recurso legal que permite a los migrantes guardar silencio, no responder sin abogado y exigir una orden judicial válida. El caso ha llamado la atención porque evidencia cómo conocer los derechos puede marcar la diferencia durante estos procedimientos. #ICE

¿Qué es la “Tarjeta Roja”?

La “tarjeta roja” es un recurso informativo distribuido por organizaciones defensoras de derechos migrantes. De acuerdo con el Sistema Económico y del Caribe, la tarjeta roja “es una herramienta creada por varias organizaciones en Estados Unidos. El documento contempla cuáles son los derechos de estas personas y que cosas no deben hacer si se topan con algún agente migratorio”.

Según lo que informan, el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes de San Francisco, California, es una de las organizaciones pioneras en difundir las tarjetas rojas para migrantes.

Estas tarjetas están diseñadas para ayudar a evitar abusos o detenciones indebidas, siempre dentro del marco de la ley.

¿Cómo conseguir una “Tarjeta Roja”?

Esta tarjeta es gratuita y se puede adquirir a través del portal del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes; es importante que sepas que la tarjeta se puede descargar en formato PDF e imprimirse.

El Sistema Económico y del Caribe señala que las instrucciones impresas en la tarjeta son:

– No abra la puerta si un agente del Servicio de Inmigración está tocando la puerta.

– No conteste ninguna pregunta del agente del Servicio de Inmigración si él trata de hablar con usted. Usted tiene derecho a mantenerse callado. No tiene que dar su nombre al agente. Si está en el trabajo, pregunte al agente si está libre para salir y si el agente dice que sí, váyase. Usted tiene derecho a hablar con un abogado.

– No firme nada sin hablar con un abogado.

– Entregue esta tarjeta al agente. No abra la puerta.