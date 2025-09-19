El Gobierno de México detalló este viernes que al menos 198 mexicanos han sido entrevistados en el centro de detención Everglades en Florida, Estados Unidos, conocido como ‘Alcatraz de los caimanes’ o ‘Alligator Alcatraz’, cuyo cierre fue ordenado por una jueza federal, y en el que algunos de los arrestados han referido malos tratos.

“En este centro, al día de ayer, nuestros servicios consulares han entrevistado un total de 198 personas mexicanas. No quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas”, señaló el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, durante una rueda de prensa.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó que algunos de los detenidos han referido “malos tratos” y ante ello, los consulados dan asesorías legales para ayudar a los connacionales afectados.

De la Fuente recordó que el centro de detención, ubicado cerca de Miami, cuenta con estancias breves para los detenidos por lo que “los números cambian todos los días”, y señaló que muchos mexicanos detenidos ahí han sido acogidos por el programa 'México te abraza', implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El jefe de la diplomacia mexicana indicó que muchos mexicanos han sido llevados a otros centros de detención, donde sus casos son seguidos por los consulados y se les ofrece regresar a México si así lo desean.

Destinarán más de seis millones de dólares a migrantes

De la Fuente explicó que, gracias a los recursos generados por el Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional, que estuvo dedicado a los migrantes, la SRE pondrá en marcha seis programas específicos de apoyo.

¿Cuáles son los apoyos para migrantes que ofrece SRE?

Entre los planes mencionados por el canciller mexicano están:

Fortalecimiento del pago de fianzas

A mpliación de capacidades de los consulados con mayor demanda

mpliación de capacidades de los consulados con mayor demanda Visitas a centros de detención alejados

Atención en emergencias

Jornadas preventivas e informativas para comunidades mexicanas en el extranjero

Por su parte, el subsecretario y jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, precisó que las fianzas en procesos migratorios en Estados Unidos pueden alcanzar hasta los 15.000 dólares y que la ampliación de fondos permitirá apoyar a un mayor número de personas a enfrentar sus casos en libertad.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, reportó que el sorteo realizado el pasado 15 de septiembre superó todas las expectativas, con ventas por 338.5 millones de pesos (unos 18,43 millones de dólares), premios por 222.6 millones de pesos (12,12 millones de dólares) y una utilidad neta de 115.9 millones (6,31 millones de dólares) que será destinada íntegramente a la protección de migrantes.

“Más de un millón y medio de personas compraron un cachito y se logró la mayor recaudación del año, superando incluso los sorteos especiales anteriores”, apuntó Salomón.