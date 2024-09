El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, opinó este viernes que el "gravísimo" proyecto de sentencia para dar cadena perpetua al exsecretario de Seguridad (2006-2012) Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, "constata" el "contubernio" entre las pasadas autoridades y el narcotráfico.

"Quedaron todas esas malas prácticas de contubernio, de asociación delictuosa, entre autoridades y delincuencia, lo que estamos ahora constatando con el caso de García Luna y la mayoría de los medios no dicen nada, fue una cosa gravísima", expresó el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano reveló que leyó el documento que presentó el jueves la fiscalía del distrito Este de Nueva York, que expuso que García Luna merece una pena de cadena perpetua y una multa mínima de 5 millones de dólares, al acercarse la fecha de su sentencia, que el juez Brian Cogan leerá el 9 de octubre próximo.

Un jurado declaró culpable en febrero pasado a García Luna de todos los cargos por los que se le acusaba relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el falso testimonio ante las autoridades estadounidenses, lo que le podría costar entre 20 años y la prisión a perpetuidad.

"Estaba yo hojeando el documento de la sentencia, recomiendo que lo lean, es gravísimo, todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García Luna", comentó el presidente.

El asunto ha causado polémica en México porque García Luna lideró la 'guerra contra el narco' que declaró el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), el mayor rival político de López Obrador.

El actual mandatario también cuestionó la carta que publicó el exsecretario de Seguridad desde prisión el martes, cuando denunció supuestas ligas del narcotráfico con el actual mandatario, como reveló, según él, la captura el 25 de julio de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

El presidente ha retado a García Luna a presentar las "pruebas, videos, llamadas, y audios" que el exfuncionario afirma que existen sobre la relación de López Obrador con los narcotraficantes.