Un reconocido influencer y fisicoculturista murió de manera trágica luego de que decidiera grabar contenido para sus redes sociales en una zona prohibida de China. El anuncio de su deceso conmocionó a sus seguidores y al mundo del deporte pues el famoso apenas tenía 27 años.

El fisicoculturista Liu Can perdió la vida en un trágico accidente que ocurrió mientras grababa videos en una zona prohibida para el acceso de turistas dentro del distrito de Nanchuan, en Chongqing, China. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su tío a través de la red social Douyin, que es la versión china de TikTok.

“Era un niño muy alegre, simpático y bondadoso, todos lo queríamos mucho”, señaló su familiar. “Su partida nos llena de tristeza. Realizaremos un funeral de despedida. Gracias a todos los amigos que lo han cuidado y apoyado a lo largo del camino. Que descanse en paz en el cielo. Le extrañaremos por siempre”, finalizó el mensaje.

En la red social Douyin, Liu Can tenia más de 100 mil seguidores y más de un millón de visualizaciones en los videos que publicaba.

¿De qué murió Liu Can, fisiculturista que perdió la vida mientras grababa videos en zona prohibida de China?

De acuerdo con lo informado por sus familiares, el famoso fisicoculturista murió ahogado mientras grababa videos en una zona restringida en la que no se permite el paso a visitantes. Dicho lugar es famoso por sus espectaculares paisajes naturales.

Amigos del fallecido deportista lo despidieron en redes sociales y señalaron la gran persona que era. "Amo a mi aprendiz, espero que tenga un buen viaje hasta el final. Liu Can es el más guapo, trabajador y motivador. Realmente no puedo aceptarlo. Lloré todas mis lágrimas”, escribió Wang Qiangping, atleta y mentor de Liu Can.

Un amigo del influencer explicó al medio chino Guancha que Liu sabía nadar y que el accidente probablemente ocurrió mientras filmaba imágenes al aire libre.

¿Quién era el fisiculturista e influencer Liu Can que murió a los 27 años?

Liu Can era un famoso influencer y fisicoculturista chino de 27 años, que dedicó parte de su vida al deporte y participó en competencias de fitness nacionales e internacionales; otra de sus pasiones era trabajar como cosplayer en exposiciones de anime, parques de atracciones y festivales de música. Además, contaba con dos gimnasios ubicados en el distrito en el que perdió la vida.