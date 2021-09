Arrestan a hombre por defecar en congelador de tienda en Oklahoma

Un hombre fue arrestado esta semana por defecar sobre una bolsa de comida en una tienda de Oklahoma, en Estados Unidos.

El sujeto era buscado desde el pasado fin de semana, luego de que se denunció que había tenido un comportamiento extraño en uno de los refrigeradores del establecimiento Crest Foods.

Una mujer acusó que mientras realizaba sus compras, metió su mano en los congeladores y sintió una consistencia extraña sobre la bolsa de una pizza congelada.

“Tomé la bolsa. Sentí algo suave en la bolsa, así que la volteé y ahí estaba. Me sentía enojada y asqueada”, declaró a una televisora local Shirley Wright-Johnson, la mujer que realizó el desagradable descubrimiento.

La clienta filmó en video la plasta de excremento sobre la bolsa de color amarillo de Totino’s Pizza Rolls y lo compartió como prueba del hallazgo.

Police in Oklahoma arrested a man suspected of pooping in a grocery store freezer. pic.twitter.com/1Whb1gxkwT