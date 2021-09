Una mujer fue arrestada en Alabama, Estados Unidos, por golpear a un estudiante de 11 años que molestaba a su hijo en la escuela.

En redes sociales se viralizó el video que muestra a la madre agrediendo al menor de edad, pero fue eliminados debido a su contenido violento.

La agresión se reportó el martes pasado después de las 7 de la mañana, en un autobús ubicado en Center Point.

Los policías de la Oficina del Sheriff del condado de Jefferson recibieron el reporte de una agresión a bordo del vehículo escolar y se presentaron al lugar.

La mujer fue detenida por las autoridades luego de golpear al compañero de su hijo y fue trasladada a la cárcel. Posteriormente fue identificada como Nannatt Waldrop, de 37 años de edad.

Ni la policía ni las autoridades escolares han detallado el tipo de acoso que sufría el hijo de Waldrop.

NEW: Jefferson Co. Sheriff's Office arrested Nannatt Waldrop, accuse her of boarding a school bus yesterday AM in Center Point to confront an 11 yr old she accuses of bullying her child, deputies say she ended up in an altercation with the 11 yr old pic.twitter.com/BNdfE9jTin