La joven de 17 años atendida por un probable caso de rabia humana en Zacatecas murió este domingo a 12 días de haber sido agredida por un zorrillo.

En un comunicado, la Secretaría de Salud estatal dijo que el estado da salud de la adolescente originaria del Mezquital del Oro había decaído significativamente y que la causa de su fallecimiento fue por "falla multiorgánica".

Aseguró que se están aplicando medidas preventivas a quienes estuvieron en contacto con la menor y analizando su recorrido para "evitar posibles nuevos contagios".

La menor fue atacada por un zorrillo el pasado 13 de agosto por lo que fue ingresada a un hospital regional al que posteriormente se trasladó un equipo especializado para brindarle el tratamiento médico adecuado.

Dos días después, las autoridades sanitarias reportaron que se trataba de un probable caso de rabia humana, por lo que procedieron a notificarle a "los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes a fin de que procedan de inmediato a la activación de los protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control".

¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

De acuerdo con las autoridades sanitarias estatales "la rabia es una enfermedad grave que afecta a personas y animales, pero puede prevenirse con la vacunación y la atención oportuna".

Entre los síntomas que las personas pueden presentar en caso de contagiarse de rabia son:

Ansiedad

Confusión hiperreatividad

Salivación Excesiva

Incapacidad para ingerir agua, para soportar la luz y para resistir corrientes de aire

Fiebre

Dolor de cabeza

Debilidad muscular

"A medida que avanza la enfermedad pueden presentarse delirios, alucinaciones, insomnio, coma y muerte", advirtieron.

¿Cómo se previene la rabia?

Entre las medidas que la Secretaría de Salud de Zacatecas emitió para prevenir contagios de rabia están: