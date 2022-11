Avión aterriza de emergencia en EU tras llenarse de humo por falla en motor

Un avión de Delta Air Lines realizó un aterrizaje de emergencia en Nuevo México, Estados Unidos, a causa de una falla en un motor.

Los hechos ocurrieron este martes en un vuelo 2846 que salió del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta con dirección a Los Ángeles, en California.

Casi a mitad del viaje, la cabina comenzó a llenarse de humo, lo que generó preocupación entre la tripulación y los 193 pasajeros a bordo.

Los viajeros que se encontraban a bordo tomaron videos, y los compartieron en redes sociales, del humo que se esparció entre los asientos del avión mientras una alarma sonaba constantemente.

En cuanto el humo se propagó, una persona gritó que había fuego en la aeronave, pero los asistentes de vuelo pidieron guardar la calma, ya que no se estaba registrando ningún incendio.

Emergency on my flight #Delta 2846 from ATL-LAX. Engine problem, smoke in cabin. Everyone seems fine. We are on the ground in ABQ. @Delta pic.twitter.com/9O0q83zd7K

A la par de que el humo ingresó a la cabina, los pilotos se percataron de una falla que causó que uno de los motores del avión de Delta Air Lines se apagara.

Ante los problemas en la aeronave Boeing 757, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Albuquerque, en Nuevo México, cerca de las 14:45 horas.

Scary moment on #delta flight 2846 from ATL-LAX as an engine went out and the smoke from burnt oil came into the cabin.



The crew was amazing and made everything as smooth as possible while making an emergency landing in #Albuquerque @Delta pic.twitter.com/HCtc8LI0GY