Buscan a hombre que estranguló a pasajera en autobús de Arizona

La Policía busca a un hombre que estranguló a una mujer que viajaba en un autobús público en la ciudad de Phoenix, en Arizona.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo por la mañana, mientras la mujer viajaba en el transporte público sobre la 27th Avenue.

De acuerdo con los reportes, el sujeto se acercó a la pasajera de 41 años y la ahorcó para que dejara de respirar.

El agresor escapó del autobús, mientras la víctima permaneció en el vehículo con imposibilidad para respirar.

Las personas que se encontraban en el vehículo solicitaron ayuda de la Policía y a los servicios de emergencia para atender a la mujer que no podía respirar.

La pasajera de 41 años de edad fue trasladada a un hospital de Phoenix para ser atendida, pero murió por la gravedad de las lesiones. Hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión.

The Phoenix Police Department is seeking the assistance of the public in locating Joshua Bagley in connection with a homicide earlier today. Anyone with information is asked to contact the Phoenix Police Department, or Silent Witness if they wish to remain anonymous. pic.twitter.com/WlEx8qkiFC