El Centro Kennedy añadió rápidamente el viernes el nombre de Donald Trump al centro de artes escénicas que el Congreso designó como un monumento viviente a John F. Kennedy, un día después de que la junta de fideicomisarios del centro votara para hacer el cambio.

Se colocaron lonas azules frente al edificio para ocultar a los trabajadores en los andamios mientras ejecutaban la transformación. Horas después, tenía un nuevo nombre: El Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

La junta de fideicomisarios, seleccionada por Trump, votó unánimemente el jueves para añadir su nombre a lo que fue consagrado como un monumento viviente al presidente demócrata. Trump, un republicano, también es el presidente de la junta.

Los críticos de la votación, incluidos miembros demócratas del Congreso que son miembros ex oficio de la junta, así como algunos historiadores, insisten en que solo el Congreso puede cambiar el nombre.

Ray Smock, un ex historiador de la Cámara afirmó en un correo electrónico: “El Centro Kennedy fue nombrado por ley. Cambiar el nombre requeriría una revisión de esa ley de 1964. La junta del Centro Kennedy no es una entidad legislativa. El Congreso hace las leyes”.

El Congreso nombró al centro de artes escénicas como un monumento viviente a Kennedy en 1964, el año después de que fuera asesinado.

La ley prohíbe explícitamente a la junta de fideicomisarios convertir el centro en un monumento a cualquier otra persona y poner el nombre de otra persona en el exterior del edificio.

Algunos miembros de la familia Kennedy se oponen al cambio de nombre.

El Centro Kennedy es el más reciente edificio en Washington al que se le ha añadido el nombre de Trump. El Instituto de Paz de Estados Unidos fue renombrado recientemente en su honor.

El centro no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el viernes.