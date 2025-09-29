Un ciclista logró escapar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intentaron detenerlo este domingo en calles del centro de Chicago.

En Estados Unidos se viralizó el momento en que agentes del ICE persiguieron a un hombre que presuntamente los había insultado.

En el video se ve al sujeto a bordo de una bicicleta acercarse al lugar donde estaban parados los agentes, por un momento se baja y sale corriendo sin soltar su transporte al notar que dos agentes del ICE encapuchados salen tras él.

Enseguida, el hombre intenta subir a su bicicleta mientras más agentes se unen a la persecución a pie.

Doblando la esquina de la calle, el ciclista se ve rodeado por seis agentes, pero este logra ser más ágil y rápido lo que permite escapar del lugar sin que lo toquen.

Aunque los uniformados por unos metros siguen corriendo al ver la distancia que les lleva por adelantado desisten en atraparlo.

El incidente fue atestiguado por varios peatones que asombrados solo se mueven a un costado de la banqueta para intentar no interferir.

ICE tried to catch a man in Chicago after he made *verbal* comments to them, no physical violence, but they were too slow and he got away. Just utterly embarrassing all around for Trump’s personal army. pic.twitter.com/Lo5v2Rs2jm — Harry Sisson (@harryjsisson) September 29, 2025

Este fin de semana agentes del ICE se desplegaron en la zona centro de Chicago luego de que un edificio en esta ciudad fuera convertido en la línea del frente de una ofensiva federal contra la inmigración, con crecientes acusaciones de que la instalación destinada a procesar a los arrestados es, de hecho, un centro de detención plagado de condiciones inhumanas.

La administración Trump ha enfocado en el área de Chicago su más reciente oleada de operaciones migratorias, alardeando de cientos de arrestos en las últimas tres semanas.

La presencia de ICE en Chicago provocó que algunas personas salieran a manifestarse en contra de los operativos.

Según reportes indican que este domingo al menos tres personas fueran aprehendidas.