Un hombre armado abrió fuego dentro de una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan durante un servicio dominical y prendió fuego al edificio, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras ocho antes de ser abatido por la policía, informaron las autoridades.

Cientos de personas se encontraban dentro de la iglesia en el municipio de Grand Blanc cuando un hombre embistió la puerta principal con una camioneta tipo pickup de cuatro puertas que portaba dos banderas estadounidenses en la caja. Luego descendió del vehículo y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye. Los investigadores creen que incendió el edificio “deliberadamente”.

Los agentes acudieron tras una llamada hecha al 911 y llegaron a la iglesia en 30 segundos, dijo Renye. Cuando el sospechoso salió de la iglesia, dos policías lo persiguieron y "se enfrentaron en un tiroteo", detalló Renye a los periodistas. Abatieron al agresor unos siete minutos después.

Del lugar salieron llamas y humo durante horas antes que el incendio fuera sofocado.

Renye identificó al agresor como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, del vecino poblado de Burton. Renye no especificó un motivo en una conferencia de prensa el domingo por la noche. La policía acordonó la calle que conduce a la casa del sospechoso.

Renye informó que uno de los heridos se encuentra en estado crítico y otros siete estaban estables. Más temprano en el día, Renye había dicho que las autoridades creían que encontrarían más víctimas una vez que pudieran revisar los escombros y encontrar donde estaba el fuego.

No se sabe el motivo

Los investigadores están registrando la residencia del sospechoso en la cercana Burton. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre el sospechoso, incluyendo si era miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona.

Fue el último de muchos ataques con armas de fuego en lugares de culto en Estados Unidos en los últimos 20 años, incluyendo uno en agosto que mató a dos niños durante la misa en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis.

El presidente Donald Trump dijo que fue informado sobre el tiroteo. En una publicación en redes sociales, aplaudió al FBI, que según las autoridades locales envió 100 agentes a la zona, por su respuesta.

“OREN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, INMEDIATAMENTE!”, escribió Trump.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová. Está en Grand Blanc, una comunidad de aproximadamente 40.000 personas fuera de Flint.

Brad Schneemann, cuya casa está a unos 365 metros (400 yardas) de la iglesia, dijo a The Associated Press que él y su hija escucharon "dos rondas de cuatro a cinco disparos" alrededor de las 10:30 de la mañana. "Luego, realmente no escuchamos nada por un tiempo" antes de salir de su casa para ver qué estaba pasando.

Una comunidad religiosa y solidaria

El impacto se extendió rápidamente a las comunidades vecinas, incluida la pequeña ciudad que comparte nombre con el municipio.

"Aunque somos dos unidades gubernamentales separadas, somos una comunidad muy cohesionada", manifestó el alcalde de la ciudad de Grand Blanc, John Creasey. "Este tipo de cosas son dolorosas para toda nuestra comunidad. Estoy luchando por digerir todo lo que ha sucedido, y mi corazón está con todas las familias afectadas".

Timothy Jones, de 48 años, dijo que su familia es parte de otra congregación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a unos 15 minutos de distancia, pero que sus hijos estuvieron en Grand Blanc Township la noche antes para un festival de otoño juvenil. Él y su familia se mudaron a Flint hace dos años en gran parte debido a lo fuerte que es la comunidad religiosa en el área.

A medida que las personas en su congregación se enteraron del tiroteo por mensajes de texto y llamadas telefónicas durante su propio servicio dominical, la iglesia entró en confinamiento y la policía llegó como precaución, relató. Sus hijos estaban "frenéticamente tratando de saber que la gente estaba bien".

Los domingos "se supone que son un tiempo de paz y un tiempo de reflexión y adoración", manifestó Jones. Sin embargo, a raíz de la violencia en otros lugares de culto, un tiroteo "se siente inevitable, y aún más trágico por eso", agregó.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad.

“La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la Iglesia mormona sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la Iglesia.

"La iglesia está en comunicación con la policía local al tiempo que continúa la investigación y a medida que recibimos actualizaciones sobre el estado de los afectados", indicó Doug Anderson, portavoz de la fe con sede en Utah, en un comunicado.

"Los lugares de culto están destinados a ser santuarios de pacificación, oración y conexión. Oramos por la paz y la sanación de todos los involucrados", añadió.

Algunas enfermeras en huelga en el cercano Hospital Henry Ford dejaron la línea de piquete y corrieron la corta distancia hasta la iglesia para ayudar a los socorristas, según Dan Glass, presidente del sindicato Teamsters Local 332, quien se enteró del tiroteo.

"Las vidas humanas importan más que nuestra disputa laboral", expresó Glass.