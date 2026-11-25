La Ciudad de México tendrá un fin de semana marcado por las lluvias fuertes, el descenso de temperaturas y las rachas de viento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por cambios en las condiciones meteorológicas del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán de fuertes a muy fuertes y persistentes, principalmente desde la mañana del viernes hasta la mañana del sábado. Los acumulados podrían superar los 70 milímetros, por lo que las autoridades piden tomar precauciones.

Además, existe la posibilidad de que se presente aguanieve o nieve en las zonas altas del sur y poniente de la CDMX durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

¿Dónde podría nevar en CDMX este fin de semana?

La SGIRPC informó que las zonas altas del sur y poniente de la Ciudad de México podrían registrar aguanieve o nieve durante la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre.

La cobertura nevada podría prolongarse hasta la mañana del domingo, aunque este fenómeno no está confirmado y dependerá de las condiciones meteorológicas.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX del 27 al 29 de noviembre?

El descenso de temperaturas será otro de los efectos del cambio en las condiciones del clima. Para el viernes y sábado se pronostican temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius en el valle, mientras que las mínimas podrían ubicarse entre -2 y 6 grados.

El domingo 29 de noviembre se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas, con cielo despejado, aunque podrían registrarse heladas al amanecer en las zonas altas. Las temperaturas máximas alcanzarían entre 16 y 19 grados Celsius.

¿Cuándo lloverá más fuerte en CDMX?

El periodo de mayor persistencia de las lluvias se espera desde la mañana del viernes 27 hasta la mañana del sábado 28 de noviembre.

Los acumulados podrían superar los 70 milímetros y no se descarta que las precipitaciones continúen durante la tarde del sábado.

También se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante el viernes y sábado.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias y el frío en CDMX

Ante el pronóstico de lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento, la SGIRPC recomienda:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las viviendas para evitar obstrucciones.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil durante este fin de semana.