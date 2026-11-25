La entrevista consular es uno de los momentos que más nerviosismo genera entre quienes solicitan por primera vez la visa americana de turista B1/B2. Aunque suele durar apenas unos minutos, de esa conversación depende que el oficial consular pueda confirmar que el solicitante cumple con los requisitos para ingresar temporalmente a Estados Unidos y que regresará a su país al finalizar el viaje.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los oficiales evalúan la información del formulario DS-160, el propósito del viaje, la capacidad económica del solicitante y sus vínculos con su país de residencia.

Muchas de las preguntas que se hacen en la entrevista se repiten de manera frecuente porque están diseñadas para verificar la consistencia de los datos proporcionados y conocer mejor las circunstancias personales del viajero.

La clave no está en memorizar respuestas, sino en responder con honestidad, claridad y coherencia con la información previamente registrada en el trámite.

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

El oficial espera que el solicitante conozca su destino principal. Lo recomendable es mencionar la ciudad o el estado que planea visitar, especialmente si el viaje tiene fines turísticos o familiares.

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

Esta es una de las preguntas más importantes. El oficial busca confirmar que las actividades planeadas son compatibles con una visa de turista. Respuestas como turismo, vacaciones, visita familiar o asistencia a eventos permitidos suelen ser suficientes cuando reflejan la realidad del viaje.

3. ¿Cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos?

La duración de la estancia ayuda a determinar si el viaje es razonable y temporal. La respuesta debe coincidir con lo declarado en el formulario DS-160 y con los planes de viaje presentados durante la entrevista.

4. ¿Cuándo piensa viajar?

El funcionario puede preguntar fechas aproximadas de salida y regreso. No es obligatorio contar con boletos comprados, pero sí tener una idea clara del periodo en el que se realizará el viaje.

5. ¿Con quién viaja?

La respuesta permite verificar la información proporcionada en el formulario. Si se viaja con familiares, pareja o amigos, es importante indicar quiénes son y cuál es la relación con ellos.

6. ¿Dónde trabaja y desde cuándo?

El empleo es uno de los elementos que más ayudan a demostrar arraigo en el país de origen. Por ello, los oficiales suelen preguntar sobre la empresa, el puesto, la antigüedad laboral y las actividades que desempeña el solicitante.

7. ¿Cuánto gana?

Los ingresos permiten al oficial evaluar si el solicitante cuenta con recursos suficientes para costear su viaje. La respuesta debe ser precisa y consistente con la situación financiera declarada durante el proceso.

8. ¿Quién pagará los gastos del viaje?

Ya sea que el viaje sea financiado por el propio solicitante o por un familiar, el oficial quiere saber de dónde provendrán los recursos económicos para la estancia en Estados Unidos.

9. ¿Dónde se hospedará?

Es una pregunta destinada a conocer los planes del viaje. Puede bastar con mencionar el nombre del hotel, alojamiento reservado o la casa de familiares o amigos donde se permanecerá durante la visita.

10. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

La existencia de familiares en territorio estadounidense no implica automáticamente una negativa. Sin embargo, el oficial espera que la respuesta sea completamente veraz y coincida con la información presentada en el formulario DS-160.

11. ¿Ha viajado antes a Estados Unidos?

El historial de viajes puede servir para demostrar experiencias previas de cumplimiento migratorio. Si el solicitante ha visitado Estados Unidos anteriormente, es recomendable mencionar las fechas y los destinos recorridos.

12. ¿Ha viajado a otros países?

Aunque no siempre aparece en todas las entrevistas, el historial internacional ayuda al oficial consular a conocer mejor los antecedentes de viaje del solicitante y verificar que suele regresar a su país después de visitar el extranjero.

Aunque las preguntas pueden parecer sencillas, todas apuntan a los mismos objetivos: confirmar que el viaje tiene un propósito legítimo, que el solicitante cuenta con recursos para realizarlo y que tiene razones sólidas para regresar a su país una vez concluida la visita.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los oficiales consulares evalúan cada caso de manera individual y consideran factores como empleo, situación familiar, patrimonio, historial de viajes y circunstancias personales al momento de tomar una decisión.

Por ello, la mejor estrategia para afrontar la entrevista no es aprender respuestas de memoria, sino conocer perfectamente la información capturada en el DS-160, responder con sinceridad y mantener coherencia durante toda la conversación.

En muchos casos, una entrevista clara y consistente puede durar apenas un par de minutos y ser suficiente para obtener la aprobación de la visa de turista.