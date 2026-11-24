Si quieres obtener la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México, hay algo que debes revisar antes de iniciar el trámite: no todos los automovilistas tienen que presentar el examen de conocimientos viales. ¿Quiénes sí deben hacerlo y cómo aprobarlo? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el trámite.

El trámite de la licencia permanente CDMX está por cerrar: las autoridades establecieron que la expedición sólo estará disponible unas semanas más, por lo que es importante sacar la cita e ir cuanto antes a los módulos.

Pero dicha licencia tiene un requisito extra para algunas personas, ya que tendrían que presentar un examen para validar sus conocimientos en temas viales.

¿Quiénes deben hacer el examen de la licencia permanente CDMX?

El examen es obligatorio para las personas que no tienen antecedentes de una licencia tipo A expedida por la Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI).

¿Qué viene en el examen de la licencia permanente?

El examen para obtener la licencia permanente CDMX es teórico y está basado en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito capitalino.

Entre los conocimientos que conviene estudiar se encuentran:

Señales de tránsito

Reglamento de Tránsito

Seguridad vial

Preferencia de paso

Límites de velocidad

Conducción responsable

Estacionamiento.

¿Cómo aprobar el examen de la licencia permanente CDMX?

Prepararse con anticipación ayuda a identificar las reglas de tránsito y comprender qué conducta se espera de un conductor responsable. Estos consejos pueden ayudarte a aprobar el examen:

Descarga y estudia la guía oficial; además, revisa el material disponible en las redes sociales de la SEMOVI; Aprende a identificar las señales viales; Repasa el Reglamento de Tránsito de la CDMX y pon atención a los límites de velocidad, las preferencias de paso y las obligaciones de los automovilistas.

¿Cuándo es la fecha límite para tramitar la licencia permanente CDMX?

El plazo para obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México concluye el 31 de diciembre de 2026 . A partir del 1 de enero de 2027, dejará de expedirse este documento bajo el programa vigente.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente CDMX 2026?

El costo de la licencia de conducir permanente tipo A es de $1,500 pesos. El pago debe realizarse después de cumplir con los requisitos correspondientes y generar la línea de captura. Es importante conservar el comprobante, ya que será necesario para continuar con el trámite.

¿Quiénes no necesitan hacer el examen de la licencia permanente?

Las personas que ya cuentan con antecedentes de una licencia tipo A expedida pueden solicitar la licencia permanente sin examen, siempre que cumplan los demás requisitos.