El pozole mexicano es uno de los platillos más tradicionales que se preparan cada 15 de septiembre, en las celebraciones de la Independencia de México.

Este guiso, que tiene raíces prehispánicas, combina maíz pozolero precocido con carne de cerdo y se sirve acompañado de rábanos, lechuga, cebolla, limón, orégano y chile piquín, creando un equilibrio perfecto entre sabor y tradición.

Su preparación requiere paciencia, ya que el maíz y la carne se cuecen lentamente para lograr un caldo nutritivo y delicioso. Aquí te damos la receta.

Receta, paso a pasa, para hacer el pozole mexicano

Ingredientes

1 kg de maíz pozolero precocido

1 kg de cabeza de cerdo

1 kg de espinazo de cerdo

1 manojo de rábanos

1 lechuga romana

½ kg de limón

1 cabeza de ajos

3 cebollas

100 g de orégano

100 g de chile piquín

2 hojas de laurel

4 pimientas gordas

Sal

Procedimiento

En una olla con suficiente agua, cuece la carne de cerdo con la cebolla, la cabeza de ajo, las hojas de laurel, la pimienta y sal durante 1 hora y media aproximadamente. Pasado el tiempo, retira la carne del caldo y reserva. Lava el maíz y cuécelo en el mismo caldo de la carne por una hora y media aproximadamente. Después agrega la carne que reservaste, checa la sazón y apaga. Lava, desinfecta y pica la lechuga; lava y corta los rábanos en rodajas; pica una cebolla y media en cubitos y los limones a la mitad. Sirve el pozole bien caliente y acompaña con lechuga, rábanos, cebolla, limón, orégano y chile piquín al gusto.

Información adicional:

Tiempo de preparación: 4 horas

Costo: $248.51 MXN

Porciones: 10

Calorías por porción: 631 kcal

Conservación: 5 días en refrigeración

Fuente: Profeco