El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, culpó este lunes a su homólogo de Minesota, Tim Walz, de la violencia en Mineápolis, donde la Patrulla Fronteriza mató a un estadounidense el sábado, y reafirmó el apoyo de las autoridades floridanas al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

DeSantis acusó a Walz y el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, de "incitar" agresiones contra los agentes migratorios en Minesota, donde las protestas se han intensificado este mes tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses que recibieron disparos de las autoridades federales.

"Lo que no estamos haciendo (en Florida) es lo que personas como Walz y este alcalde están haciendo, que es básicamente tratar de sabotear los operativos . Están creando un ambiente tóxico donde realmente están incitando a la gente a salir y mostrar hostilidad a los agentes", declaró en un evento en la ciudad The Villages.

El mandatario de Florida respaldó a las autoridades migratorias, aunque un número cada vez mayor de senadores y congresistas del Partido Republicano expresan en público su preocupación por la labor de ICE tras la muerte el sábado de Pretti, enfermero de 37 años abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.

Los senadores republicanos Bill Cassidy, de Luisiana, Lisa Murkowski, de Alaska, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, han coincidido en la necesidad de depurar responsabilidades sobre el deceso de Pretti, pero DeSantis acusó a los demócratas en Minesota de crear "una situación muy hostil".

"Así que vamos a continuar con una cooperación positiva. Ciertamente, ha hecho una diferencia aquí en Florida. Es decir, tenemos a un montón de personas a las que han removido de nuestras comunidades, y eso hace a la comunidad más segura" , reiteró.

El gobernador sostuvo que "ningún otro estado ha hecho más que Florida" para promover las operaciones migratorias, al reafirmar el liderazgo en la agenda antiinmigrante que tiene el estado, donde él ha obligado a todas las autoridades a firmar los acuerdos 287(g) para cooperar con ICE en el arresto de migrantes.

También recordó que ello ha derivado en el arresto de 20,000 migrantes en los últimos nueve meses en Florida, donde él impulsa nuevas legislaciones para restringir aún más la migración, como prohibir a indocumentados enviar remesas.