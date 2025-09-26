Angie Miller, modelo venezolana colaboradora de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, lleva tres días bajo custodia de las autoridades del Estado de México.

Luego de que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México compartiera la ficha para localizar a la mujer de 29 años cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini Leon, se difundió la información que había sido detenida.

La ficha indicaba que había sido vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

En contraste, en el Registro Nacional de Detenciones se reporta que una mujer del mismo nombre y alias fue detenida ese martes por elementos de la Coordinación General de Combate al Secuestro en la colonia Valle de los Pinos, municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Angie Miller se encuentra bajo custodia del Ministerio Público de dicha localidad.

Entre las señas particulares que menciona la autoridad sobre la detenida están un tatuaje en la muñeca derecha, 1.61 de altura cabello largo, lacio teñido de rubio.

Portaba un vestido "estraples color negro, zapatillas nude".

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha dado detalles del este caso.

¿Cuál es la relación de Angie Miller con B-King y Regio Clown?

Los medios del espectáculo indican que la venezolana presuntamente era novia de B-King, con quien compartía contenido en sus redes sociales.

Cabe recordar que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, conocidos como B-King y Regio Clown se presentaron el pasado 15 de septiembre en un evento en la Ciudad de México por el que subieron un video en sus plataformas acompañados de Angie Miller y su manager.

Ambos músicos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, pero hasta el 22 de ese mes las autoridades revelaron que un día después de la alerta encontraron dos cuerpos en Cocotiltán, Estado de México y que hasta ese momento la familia de B-King podido reconocerlo.

En sus redes sociales, Angélica Yetsey, quien también era creadora de contenidos para adultos, estuvo solicitando apoyo para localizar a los colombianos tras reportarse su desaparición.