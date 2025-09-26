Un policía de la Ciudad de México fue agredido por una mujer en la calle, luego de que el uniformado presuntamente atendiera un reporte ciudadano entre los límites de la alcaldía Benito Juárez e Iztapalapa.

"Lady Patadas": así nombraron a la mujer que fue captada confrontando a un uniformado, quien acudió tras informe de una pelea doméstica.

"Amiga, ya cálmate", le dice uno de los hombres que está grabando a la mujer que camina casi sobre el policía que se echa para atrás.

A un costado de ellos está una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Nativitas, con la puerta abierta que es obstruida por la mujer mientras sigue insultando al oficial. "¡Quítate, qué wey...!"

La señora de ropa color negro y cabello morado saca su teléfono y empieza a grabar, intenta que el policía le dé sus datos, pero este constantemente trata de alejarse.

En un momento de la discusión, la mujer empieza a patear al uniformado, quien se da la vuelta y sigue caminando cerca de la patrulla.

“¡Quítate qué wey… quítate qué perro, tú no me puedes tocar!”, dice mujer a policía de la @SSC_CDMX, mientras lo patea y empuja, además exige una unidad de género.



¿Qué opinan? #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/REuWIWyPiM — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 25, 2025

Al parecer uno de los hombres que graba es con quien tuvo la discusión previa, ya que ella empieza a gritarle:

"¡¡Tú qué pen.. quiero mis cosas, mi identificación, mi teléfono!... tú sabes lo que traigo ahí".

Luego se burla del mismo sujeto por usar bastón: "Mira pobrecito ahora sí eres un pi... lisiado".

Durante la discusión, la mujer exige la presencia de una Unidad de Género, pues afirma que fue inicialmente amedrentada y agredida por el oficial, pero no da más detalles y sigue buscando la confrontación con el policía que en la grabación guarda silencio en todo momento.

Aunque en la publicación no se detalla la fecha cuando ocurrieron los hechos, la mujer refiere que se encuentran cerca del Metro Ermita.