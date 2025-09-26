Durante este fin de semana, se espera un clima mayormente nublado con lluvias intermitentes y actividad eléctrica en la región del Valle de México, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

A continuación el clima que se prevé para los próximos días:

Viernes 26 de septiembre

Durante la tarde del viernes, se pronostica ambiente cálido con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Desde el #SMNmx te informamos el #Pronóstico del tiempo para los siguientes días en la principales ciudades del país. pic.twitter.com/wlM8DsUrEV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2025

Sábado 27 de septiembre

Por la tarde del sábado se espera ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Domingo 28 de septiembre

Por la tarde del domingo, se prevé ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas). Mientras que en el Estado de México, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones por posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en vías de comunicación.

Evitar actividades al aire libre durante los periodos de lluvia intensa.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales como el SMN CONAGUA