El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el líder del grupo criminal 'Los Lobos', acusado de estar relacionado con el asesinato en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio, quedó arrestado en la capital mexicana en colaboración con la Policía Nacional colombiana.

El funcionario precisó que esta detención se produjo en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, lo que confirma la versión ofrecida antes por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Inicialmente hubo confusión del lugar en el que ocurrió el arresto de Juan Carlos Montero Mestre, alias 'Lobo Menor', pues autoridades colombianas informaron en un primer momento de su detención en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al arribar en un vuelo procedente de México.

Pero Petro aseguró que ‘Lobo Menor’ quedó detenido en territorio mexicano, en una acción que "constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen".

En un comunicado aparte, la SSPC aclaró que la detención se hizo en conjunto con la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración (INM), con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

El hombre está identificado como Juan Carlos Montero Mestre, de nacionalidad colombiana y relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

El arresto ocurrió en el exclusivo barrio de Polanco, ubicado en el poniente de la Ciudad de México, y se logró luego de que las autoridades supieran de la llegada al país del individuo, a quien vincularon con un grupo delictivo transnacional.

Por ello, señaló la SSPC, “se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”.

La dependencia precisó que al detenido le informaron sus derechos de ley y quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación jurídica en territorio nacional.

“En tanto, las autoridades federales mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes”, indicó.