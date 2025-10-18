Por primera vez en décadas, la gran mayoría de las oficinas de la prensa en el Pentágono permanecen vacías, después de que decenas de reporteros abandonaran la emblemática sede del Departamento de Defensa en rechazo a las nuevas restricciones que los convertirían, afirman, en "simples estenógrafos".

Decenas de periodistas, algunos con más de 30 años en el rebautizado Departamento de Guerra estadounidense, salieron en masa del edificio tras cumplirse el plazo este miércoles para aceptar las nuevas normas, que establecen rigurosas limitaciones al uso de fuentes y la publicación de información, aún cuando esta no sea clasificada.

Grandes medios estadounidenses como The New York Times, The Washington Post, Politico, ABC News, CBS News, CNN, NBC News, e incluso la conservadora Fox News, - la cadena favorita del presidente Donald Trump-, se unieron a la protesta. Las agencias internacionales de noticias, entre ellas EFE, también entregaron sus credenciales.

"Fue un día triste para la prensa, para nuestra profesión, pero también para el país, porque la relación entre la prensa y el Pentágono suele ser tensa, pero existía un entendimiento mutuo del trabajo que cada parte estaba realizando", dijo a EFE Nancy Youssef, veterana reportera de Seguridad Nacional y Defensa, ahora con The Atlantic.

Por más de 50 años, los reporteros con credenciales de acceso al Pentágono, muchos de ellos con su propia mesa en el gigantesco complejo, podían acercarse a los despachos de altos funcionarios a pedir información sobre movimientos de tropas o el destino de fondos, entrevistar a jefes militares en los pasillos y recibir actualizaciones de portavoces.

Desde que el nuevo secretario de Guerra, Pete Hegseth, asumió el cargo en enero pasado, las relaciones del Departamento con la prensa cambiaron drásticamente. También acabaron las habituales ruedas de prensa.

El excomentarista de Fox News restringió en mayo las zonas desclasificadas por donde usualmente se movía la prensa, tras lo que ordenó pruebas de polígrafo para identificar a responsables de filtraciones y luego anunció las nuevas reglas, puestas en vigor esta semana.

"Las nuevas normas establecen que, si quieres informar desde dentro del edificio, debes aceptar no pedir ninguna información y solo reportar lo que el Pentágono ya haya dicho al respecto. Así que simplemente hacer preguntas podría hacerte perder la acreditación. Solo puedes publicar lo que el Pentágono te autorice a decir", explicó Youseff.