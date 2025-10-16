El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un arco del triunfo en una de las entradas a la ciudad de Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país, que se celebrarán el 4 de julio del próximo año.

Una maqueta del monumento lleva varios días sobre su escritorio, pero Trump reveló públicamente sus intenciones el miércoles por la noche, durante una cena de gala en la Casa Blanca con donantes que financian la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia.

🚨 El presidente Trump acaba de presumir ante toda la sala sus planes de construir un arco de triunfo para el 250.º aniversario de Estados Unidos, cerca del Puente Conmemorativo de Arlington. “Pequeño, mediano y grande. Resulta que elegí el grande, ¿por qué no te sorprende?" 😂🇺🇸 pic.twitter.com/S5888PzUnY — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 16, 2025

El arco estaría ubicado cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, que sirve como entrada a Washington desde Virginia.

"Va a ser realmente hermoso. Creo que será fantástico", declaró Trump durante la cena.

El presidente, magnate inmobiliario, presentó tres maquetas de distintos tamaños y aseguró que su favorita es la más grande, coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad.

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha mostrado su intención de dejar una huella duradera en Washington.

Ha pavimentado el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, decorado el Despacho Oval con adornos dorados y está construyendo en la residencia presidencial un gran salón de baile al estilo de su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida.

Además, ha desplegado la Guardia Nacional en la capital para combatir la criminalidad en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

También se autoproclamó director del Centro Kennedy, el teatro nacional de artes escénicas; y ordenó una revisión de los contenidos del Instituto Smithsonian, que administra los principales museos de la ciudad, con el fin de alinearlos con sus ideas políticas.