El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respaldó este viernes el mensaje de Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato.

"El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos", afirmó el líder de Kiev durante una conferencia de prensa a inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su vista oficial a su homólogo estadounidense.

La declaración de Zelenski se dio luego de que Trump publicara en su cuenta oficial de Truth que "ya se ha derramado suficiente sangre" y que era momento para que ambos se detengan.

El ucraniano fue cuestionado por la prensa sobre la solicitud de su país para obtener misiles Tomahawk a lo que respondió que los necesita, pero que la discusión continuará porque Estados Unidos "no quiere un aumento de tensiones".

President Trump meets with President Zelenskyy.



"We're not losing people, we're not spending money, we're getting paid for the ammunition and missiles... we've made a very good deal with NATO... that's not what we're in this for. We're in it to save thousands of lives..." pic.twitter.com/4BXZXiuY9M — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

"Creo que Rusia tiene miedo de los Tomahawks. Mucho miedo", agregó Zelenski acerca de los misiles de largo alcance.

Durante su reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que planea una nueva reunión con Vladímir Putin en Budapest como un nuevo intento de encontrar acuerdos, en una segunda cumbre posterior al encuentro concretado en Alaska hace dos meses.

Luego de su reunión con Zelenski, Trump se retiró de la Casa Blanca y abordó el helicóptero presidencial rumbo a Florida sin responder preguntas de la prensa.