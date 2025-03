Doris Jocelyn, una de las creadoras de contenido más famosas en México, volvió viralizarse en redes sociales tras lanzar una una versión del ‘Trend Mexa’ que la catapultó a la fama en mayo de 2024, pero ahora con una muestra de apoyo a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Con la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia, se aprobaron nuevas políticas migratorias y algunas personas originarias de Latinoamérica, afirmaron tener miedo de ser deportadas durante las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ante ello y como una forma alzar la voz, la influencer originaria de Orizaba, Veracruz, creó un video cargado de simbolismos, elementos identitarios, música tradicional y escenografía que caracteriza la lucha constante de los migrantes que buscan nuevas oportunidades fuera de su país de origen.

“Nuestros hermanos migrantes son un reflejo de la valentía, la esperanza y la lucha incansable por un futuro mejor. Dejan atrás sus hogares, sus raíces y muchas veces a sus seres queridos con la firme convicción de que el sacrificio vale la pena”, señaló.

El video adquirió viralidad con rapidez en redes sociales, donde consiguió más de 27 millones de producciones en las primeras 24 horas, así como miles de comentarios a favor por su representación.

La grabación fue realizada en colaboración con la creadora de contenido conocida como Ileana Velázquez, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores en TikTok y se dedica a crear videos de belleza, maquillaje y estilo de vida.

¿Cómo es el video de Dorys Jocelyn e Illeana Velázquez?

El video acompañado de la frase “Es momento de alzar la voz” fue anunciado por primera vez el 24 de febrero de 2025, con un corto con los principales titulares y noticias sobre la migración en Estados Unidos y la comunidad latina.

Sin embargo, tras semanas de espera, fue lanzado en las cuentas oficiales de las influencers el 5 de marzo y sorprendió al público por la representación migrante que lograron transmitir con las banderas de diferentes países.

Se trata de una grabación de 57 segundos cargados de cortes, en los que se muestra la esencia de las dificultades de la migración, las autoridades estadounidenses, costumbres, situaciones que los migrantes viven durante su travesía y su camino hacia mejores oportunidades en "La Bestia", un tren utilizado para llegar a su destino.

Además de los elementos visuales, donde también se muestran los principales trabajos que realiza la comunidad migrante en Estados Unidos, se colocó ayuda sonora con las canciones "Mojado" de Ricardo Arjona, "Immigrants (We Get The Job Done)" de Snow Tha Product y Residente y "El Inmigrante" de Calibre 50.

A pesar del buen recibimiento por parte del público, algunas personas mostraron su indignación por la falta de música de ‘Los Tigres del Norte’, una de las agrupaciones más conocidas por abordar el tema desde sus comienzos en 1968.

Doris Jocelyn también fue tachada de "insensible" por lucrar con las vivencias de miles de personas que han sufrido discriminación, racismo y violencia en Estados Unidos al buscar un nuevo camino.

“Utilizar como escenario el racismo, las desapariciones y deportaciones que viven las personas migrantes para dar "rostro, transiciones y maquillaje" es insensible. Y quienes lo aplauden saben que es un video dirigido para todos menos para quienes sufren esa realidad”, dicen.

Sin embargo, la creadora de contenido finalizó con una descripción sobre su postura y reiteró la necesidad de alzar la voz entre los mexicanos.

“Desde nuestras trincheras, como mexicanos y latinos, es nuestro deber levantar la voz en apoyo a su causa. La migración no debería ser un crimen, es un acto de supervivencia y un derecho humano”, detalló.

