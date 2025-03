Aunque Elon Musk no estuvo presente en la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, decidió unirse y ser parte de la polémica; el magnate, dueño de X, utilizó su propia red social para burlarse del mandatario de Ucrania debido a la ropa que vistió para su reunión con el presidente de Estados Unidos. Ante tales burlas, las redes sociales reaccionaron y se lanzaron en contra del millonario, de quien dijeron tampoco usa traje y se "presenta en el Despacho Oval en jeans".

La reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski se convirtió en una de las más polémicas de los últimos años, debido a la gran cantidad de momentos tensos que se vivieron durante su conversación. Pero sin duda, uno de los comentarios que más críticas generó de parte de los internautas fue cuando Trump y los presentes en el Despacho Oval señalaron la vestimenta del presidente ucraniano para una reunión tan importante.

Dicho encuentro entre Trump y Zelenski fue el pasado viernes 28 de febrero y tuvo una duración aproximada de 50 minutos; a pesar de que se informó que tras dicha reunión, ambos mandatarios disfrutarían de una comida juntos, el dirigente ucraniano canceló su participación y abandonó la Unión Americana lo más rápido que pudo.

Uno de los ataques que recibió Volodímir Zelenski y que causó molestia e indignación en redes sociales fue con relación a su apariencia. Para su reunión con Trump, el presidente de Ucrania vistió un pantalón cargo negro, una camiseta oscura de manga larga con cuello y con el escudo ucraniano (conocido como tridente ucraniano) en color gris y posicionado del lado izquierdo.

Durante la reunión en el Despacho Oval, un periodista le preguntó a Zelensky por qué no llevaba traje si estaba en uno de los lugares más importantes de Estados Unidos.”Me pondré un traje cuando termine esta guerra, sí”, dijo Zelensky. Agregó: “tal vez algo como el tuyo, sí, tal vez algo mejor. No sé, ya veremos. Tal vez algo más barato. Gracias”.

También, cuando llegó a la Casa Blanca, Zelenski fue recibido por Donald Trump quien al aparecer también se burló de cómo iba vestido el mandatario de Ucrania y le dijo que “se vistió elegante”.

¿Qué dijo Elon Musk sobre la ropa de Zelenski en reunión con Trump?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Elon Musk se burló de lo que Zelenski vistió para su reunión con Trump. El millonario compartió un tuit en el que se escucha al presidente de Estados Unidos decir un comentario con respecto a la vestimenta de Volodímir. El dueño fundador de SpaceX citó las palabras de Trump y las acompañó con emojis de risa.

Posteriormente, también compartió otro mensaje en el que nuevamente se refirió a la ropa que usó el mandatario de Ucrania. Este comportamiento de Musk fue criticado en redes sociales, ya que aseguraron que él tampoco usa traje y que en reuniones importantes acude de jeans, playera de algodón y gorra.

Por tal motivo, dijeron que no tenía la autoridad para criticar la apariencia de Zelenski ya que Elon Musk también se ha presentado en el Despacho Oval e interactuado con periodistas con un look casual.