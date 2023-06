Los reguladores estadounidenses han dado su aprobación para la producción y venta de pollo cultivado en laboratorios a partir de células animales.

Esta decisión pionera abre las puertas a la comercialización de carne cultivada en laboratorios en todo el país. Las empresas Upside Foods y Good Meat, con sede en California , han sido las primeras en recibir la autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para someterse a las inspecciones federales necesarias que permiten la venta de carne y pollo en el mercado estadounidense.

Hace unos meses, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) ya había declarado que los productos de estas dos compañías son seguros para el consumo humano. Sin embargo, se estima que pasarán varios años antes de que los consumidores encuentren este tipo de carne en las tiendas.

En un principio, las empresas planean establecer alianzas con restaurantes de lujo para ofrecer sus productos, ya que el proceso de producción de carne cultivada en laboratorios es considerablemente más costoso que el pollo tradicional.

Upside Foods y Good Meat, tras recibir la aprobación, han celebrado esta decisión y enfatizan que la carne producida en laboratorios contribuirá a la creación de una industria alimentaria más sostenible. Según el director ejecutivo de Eat Just, la empresa matriz de Good Meat, "en lugar de utilizar grandes extensiones de tierra y agua para alimentar a los animales que posteriormente son sacrificados, podemos adoptar un enfoque diferente". Además, destacan que este tipo de carne cultivada ya está disponible en Singapur, siendo este el primer país en permitir su venta.

A diferencia de las alternativas veganas a base de plantas, el pollo cultivado en laboratorio no es un sucedáneo, sino carne real. El proceso innovador implica el cultivo de células animales en tanques de acero, que luego se desarrollan y se convierten en carne apta para el consumo humano. Según informa The New York Times, actualmente hay alrededor de cien compañías en todo el mundo dedicadas a la producción de carne en laboratorios, lo que demuestra el creciente interés y el potencial de esta industria en constante evolución.