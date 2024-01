Si usas WhatsApp seguro has recibido en alguna ocasión una llamada de un número desconocido con una lada que no corresponde a tu país, así que te decimos a cuáles nunca debes de responder y la razón para no hacerlo.

Autoridades de ciberseguridad han detectado que los delincuentes usan números del extranjero para estafar a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea.

En el mejor de los casos, al responder llamadas con prefijos internacionales encontrarás a un vendedor insistente, pero también te arriesgas a que un delincuente trate de intimidarte.

Los estafadores también pueden enviar mensajes a través de WhatsApp, que suelen ser más fáciles de ignorar, pero también realizan algunas llamadas que podrías responder por accidente o al pensar que se trata de alguien a quien no tienes registrado todavía.





¿A qué prefijos no hay que responder llamadas en WhatsApp?





Para que no caigas en fraudes, te compartimos la lista de los prefijos más comunes relacionados con estafadores:

225, de Costa de Marfil.

233, de Ghana.

234, de Nigeria.

355, de Albania.

¿Cómo reportar un número en WhatsApp?





Para reportar un número sospechoso o que ya trató de estafarte, puedes recurrir a las herramientas que brinda WhatsApp.

Primero debes abrir el ícono de "más opciones", buscar la opción "más" y luego "reportar". Al reportar un teléfono se enviará a WhatsApp el historial con los últimos cinco mensajes que recibiste de ese contacto, sin que le notifique a esa persona.

También puedes bloquear ese teléfono para no recibir ni mensajes ni llamadas. Sólo debes mantener presionado el nombre del contacto, abrir el menú y seleccionar "bloquear".