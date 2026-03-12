TE RECOMENDAMOS

Ataque terrorista en universidad de Virginia: FBI investiga tiroteo ligado a Estado Islámico

Indignación en Santa Catarina: residente golpea a guardia de seguridad y el VIDEO desata furia en redes

Turista alemán demanda a taquería en Times Square por salsa “demasiado picante”… juez responde con frase polémica

Trump lanza advertencia a selección de Irán en el Mundial: “No debería estar ahí por su propia vida y seguridad”

Estados Unidos está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el jueves el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

