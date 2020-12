Expulsan a familia de vuelo porque niña no quiso usar cubrebocas

Una familia fue expulsada de un vuelo de United Airlines en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, debido a que una de sus integrantes, una niña de dos años, no quiso utilizar cubrebocas en el avión.

Eliz Orban, la madre de la pequeña, compartió un video en redes sociales en el que contó cómo habían sido desalojados de la aeronave. La mujer, su esposo y su hija se trasladaban de Denver al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.

"Acabamos de ser expulsados del vuelo porque nuestra niña de dos años no cumplió con ponerse una mascarilla", contó la pasajera. Además, aseguró que todo su equipaje estaba siendo trasladado a Newark mientras ellos habían sido vetados de por vida por la aerolínea United.

Posteriormente, Eliz mostró un video que muestra que su esposo, en el asiento del avión, trató de ponerle un cubrebocas desechable a su hija. Sin embargo, ella se tapó el rostro para evitar que se lo colocaran.

En otro clip, se observa que uno de los asistentes de vuelo se acercó a la familia justo antes del despegue para informarle que debía abandonar el avión. "Debe estar bromeando", le respondió el padre de la niña.

El trabajador de United Airlines le dijo que en verdad debían salir de la aeronave y el pasajero, de inmediato tapó el rostro de la pequeña con un cubrebocas de tela que minutos antes él mismo llevaba.

Sin embargo, el asistente de vuelo le insistió en que ya le había dado una oportunidad y ahora debían descender. Eliz alegó que la niña estaba llorando y por eso no le colocaron la mascarilla, pero la respuesta del personal fue la misma.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop pic.twitter.com/KXCICsBSMj