Una mujer originaria de Estados Unidos, causó sensación en redes sociales tras defender la cultura mexicana y criticar a los extranjeros que se molestan por la música de banda en Mazatlán, Sinaloa.

A través de TikTok, la usuaria que reside en Guadalajara, Jalisco, compartió una videoreacción a la polémica que se suscitó por la prohibición de la música regional en algunas playas de México y señaló que las reglas las pone el país, no los turistas.

‘’Hay cosas como tapones para los oídos, si no quieres oírlo no salgas. Estamos en su país, ¿No entiendes que estamos en su país? Sus reglas, no las nuestras’’, aseguró.

Al respecto, un internauta comentó que son los mexicanos los que ‘’no asimilan cuando van a América’’ y la mujer identificada como Dra. Watson, contestó que América es un continente, no Estados Unidos.

‘’Entonces supongo que te refieres a Estados Unidos, porque América es todo este maldito continente y realmente son los blancos los que no asimilan’’, mencionó.

Watson, quien cuenta con más 39 mil seguidores, utiliza sus redes para defender a la cultura mexicana de los angloparlantes y culminó su declaración al otorgar dos opciones a los turistas que se molestan por las expresiones identitarias de México.

‘’Si tienes vecinos mexicanos y están celebrando, tienes dos opciones, o ponerte tapones para los oídos o preguntar si puedes traer algo’’, contestó.

No es la primera vez que Watson establece su gusto por la música mexicana, en diversos videos se puede observar su reacción a canciones como ‘Los hijos de Hernández’ de Los Tigres del Norte, que narra una conversación entre un inmigrante y un oficial fronterizo.